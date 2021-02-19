США ввели запрет на выдачу виз 43 гражданам Белоруссии

Госдепартамент США сообщил о введении визовых ограничений в отношении 43 граждан Белоруссии, в том числе должностных лиц высокого ранга, за «подрыв демократии» в республике. Им будет запрещено въезжать на территорию США. Список имен не приводится.

«США по-прежнему обеспокоены продолжающимся жестоким подавлением режимом Лукашенко мирных протестующих, поддерживающих демократию активистов и журналистов. Обыски в правозащитной организации "Весна", Белорусской ассоциации журналистов, у членов независимых профсоюзов, а также приговор журналистам Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой внушают особое беспокойство»,— говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

В список попали высокопоставленные должностные лица из сектора юстиции, руководители правоохранительных ведомств и сотрудники, которые задерживали мирных демонстрантов, судьи и прокуроры, участвовавшие в вынесении приговоров к тюремному заключению участникам протестов и журналистам, а также руководители вузов, угрожавшие студентам из-за участия в акциях.

Господин Блинкен напомнил, что ранее США уже дважды вводили визовые ограничения за «подрыв демократии в Белоруссии», в общей сложности против 66 человек. По его словам, США продолжают поддерживать международные усилия, направленные на независимое расследование нарушений на выборах в республике и обстоятельств нарушений прав человека. «Мы поддерживаем храбрый народ Белоруссии и его право на свободные и справедливые выборы»,— сказано в заявлении.

Массовые протесты в Белоруссии начались в августе 2020 года после президентских выборов. ЦИК страны объявил победителем Александра Лукашенко. Оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская. 18 февраля суд Минска приговорил Екатерину Бахвалову и Дарью Чульцову к двум годам колонии общего режима за репортаж с акции протеста.

Подробнее о приговоре журналисток — в материале “Ъ” «"А почему не 25 лет?"».