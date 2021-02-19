Наблюдателей отправят по месту жительства

Вчера татарстанский парламент одобрил во втором чтении изменения Избирательного кодекса. В частности, депутатами был поддержан запрет наблюдателей из других регионов, а также возможность многодневного голосования, в том числе вне избирательных участков. Против нововведений члены КПРФ подготовили 81 поправку. Но депутаты «Единой России» предложения оппонентов отклонили.



Госсовет Татарстана одобрил во втором чтении изменения в Избирательный кодекс, предложенные ЦИК региона. Они, в частности, закрепляют практику многодневного голосования на выборах в республике. Голосование, согласно предложенной редакции кодекса, может проходить три дня. Решения должна принимать избирательная комиссия, организующая выборы.

Как уже сообщал „Ъ“, против таких изменений выступили республиканские коммунисты. Ко второму чтению они подготовили 81 поправку. Однако профильный комитет рекомендовал их отклонить.

На заседании Госсовета на принятии поправок КПРФ настаивал депутат коммунистической фракции Артем Прокофьев. В частности, он считал необходимым исключить нормы, которые закрепляют многодневное голосование. «Говорят, что людям удобно голосовать три дня. Может, кому-то по телефону удобно голосовать… Но вопрос процедуры пропадает»,— отметил депутат. Он отметил, что «никакой контроль невозможен» на многодневном голосовании. «Контроль — это не блажь оппозиции, а легитимность выборов, доверие общества. Вы задумайтесь не о ближайших выборах, а о последствиях от принятия такого решения»,— обратился он к депутатам «Единой России».

«Это абсолютная демагогия! Если для людей это удобно, то почему нет? Я не вижу здесь никакого криминала»,— возразил директор Большого драматического театра имени Качалова, депутат-единоросс Александр Славутский. Он подчеркнул, что подобные законы нужны для «защиты государственности», и, отметив, что сам редко выступает в парламенте, посоветовал господину Прокофьеву «поработать в театре». В ответ коммунист ему заявил, что господин Славутский приходит в Госсовет «молчать и кнопку нажимать».

В защиту многодневного голосования также высказался глава комитета Госсовета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин («Единая Россия»). Глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев просил учитывать санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране.

Фракция КПРФ также выступала против еще одного нововведения — запрет направлять на участки наблюдателей из других регионов (а на муниципальных референдумах наблюдателем может быть только житель этого поселка или города). «Ну почему человек из другого региона не может наблюдать? Граждане других стран могут приехать к нам и наблюдать, а гражданин РФ из другого региона — не может. Почему мы ущемляем наших граждан?» — возмутился Господин Прокофьев. При этом он считает нормальной практикой, когда «идет обмен наблюдателями из других регионов», указав, что на местных наблюдателей власти могут оказать давление. Альберт Хабибуллин, который ранее заявлял, что наблюдатели из других регионов «дестабилизирующий эффект проводят на местах», в этот раз выступил в защиту международного наблюдения. Он сообщил, что ему «посчастливилось» наблюдать за выборами в Белоруссии, Таджикистане и Казахстане. «Это абсолютно разные вещи»,— сказал он, настояв, что наблюдение из других регионов все же необходимо запретить.

Коммунисты также предлагали, чтобы в проект не включали возможность голосования вне помещений избирательных участков, а также дистанционного голосования (электронно и по почте). Но эти поправки также не были поддержаны. Кроме того, Госсовет отклонил поправку депутата ЛДПР Эдуарда Шарафиева. Он предлагал, чтобы решение о трехдневном голосовании принималось после консультаций с партиями.

Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин констатировал, что депутаты рассмотрели «животрепещущий вопрос». Но не исключил, что к третьему чтению могут появиться новые изменения, которые могут быть приняты на федеральном уровне.

Кирилл Антонов