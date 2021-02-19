Минэкономики сообщило о снижении ВВП России в январе на 2,4%

ВВП России в январе сократился на 2,4% в годовом выражении после падения на 3,1% в 2020 году, говорится в обзоре Минэкономики «Картина деловой активности. Февраль 2021 года». Уровень безработицы в январе продолжил снижение пятый месяц подряд.

«По оценке Минэкономразвития России, в январе 2021 года ВВП сократился на 2,4% в годовом выражении (по итогам 2020 года, по первой оценке Росстата, снижение составило 3,1)»,— говорится в обзоре(.pdf). По данным министерства, поддержку ВВП в начале года оказало восстановление потребительской активности.

В обзоре сказано, что снижение оборота розничной торговли в январе текущего года замедлилось до 0,1% в годовом выражении после снижения на 3,6% в декабре 2020 года, а спрос на непродовольственные товары вырос впервые с апреля прошлого года (на 0,9% в годовом выражении). В продовольственном сегменте зафиксировано минимальное снижение в течение десяти месяцев (на 1% в январе в годовом выражении после 4,5% в декабре 2020 года). Минэкономики также отмечает улучшение динамики платных услуг населению (–9,4% год к году в январе после –11,1% месяцем ранее) и оборота общественного питания (–11,9% год к году после –20,9%).

По данным ведомства, уровень безработицы в январе продолжил снижение пятый месяц подряд, общая численность безработных с исключением сезонного фактора снизилась на 101,5 тыс. человек. В начале года также увеличился спрос на труд. Из данных портала HeadHunter, которые приводит Минэкономики, следует, что рост вакансий в январе составил 68% по сравнению с январем 2020 года. В декабре 2020 рост был на уровне 27%.

Ранее зампред Центробанка России Алексей Заботкин сообщил, что реальный ВВП РФ вернется к докризисному уровню в конце 2021 года. По его словам, в этом году ЦБ прогнозирует рост ВВП на 3–4%.