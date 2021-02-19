Центр оплатил счет регионов за пандемию

Падение собираемых регионами доходов в 2020 году оказалось не столь драматичным, как ожидалось в начале первого локдауна. Согласно опубликованной отчетности Федерального казначейства, налоговые и неналоговые поступления в бюджеты субъектов РФ (то есть то, что они зарабатывают сами, без учета трансфертов центра) в «ковидном» году составили 9,150 трлн руб. против 9,383 трлн руб. в 2019-м. Снижение — на 233 млрд руб., или всего на 2,5%.

С учетом трансфертов доходы регионов сильно выросли — с 11,966 трлн руб. до 13,254 трлн руб., на 10%. «Такая динамика обычно несвойственна кризисным периодам»,— с гордостью заявлял ранее первый замминистра финансов Леонид Горнин. Однако весь этот прирост пришелся на безвозмездные поступления из федерального бюджета. Объем финансовой помощи центра вырос на беспрецедентные 54% (на 1,3 трлн, до 3,8 трлн руб.). Понятно, что такое увеличение доходов говорит не столько о росте финансовой устойчивости регионов, сколько о возникшей у них потребности увеличить расходы из-за пандемии — общие траты субъектов в 2020 году выросли сразу на 17%, до 13,962 трлн руб.

Эксперты агентства АКРА отмечают, что самое заметное снижение налоговых и неналоговых доходов (ННД) регионов произошло в апреле (на 30% к соответствующему месяцу 2019 года) и в мае 2020 года (на 21%). Далее, если сокращение и происходило, уже не в таких масштабах. С июня (когда началось снятие ограничений) по декабрь ННД регионов увеличились на 3% по сравнению с таким же периодом 2019 года. По итогам же всего этот показатель вырос у 44 из 85 российских регионов (это, в частности, Москва и Московская область, Воронежская, Псковская, Тверская, Калининградская и Смоленская области). Впрочем, у многих больших с точки зрения размера бюджета регионов налоговые и неналоговые доходы сократились. Среди них — Тюменская область, Татарстан, Ямало-Ненецкий АО, Пермский край и Башкортостан.

В целом, как следует из уточненных данных казначейства, общий дефицит региональных бюджетов в 2020-м составил 708 млрд руб.— и это антирекорд с 2013 года. В АКРА отмечают, что без увеличения трансфертов суммарный дефицит российских регионов превысил бы 20% ННД (более 2 трлн руб.).

Вадим Вислогузов