Непреодолимая застава

Петербургская избирательная комиссия признала незаконным бездействие ИКМО «Московская застава», которая не привела результаты муниципальных выборов 2019 года в соответствие с итогами этих выборов. Жалобу подали победившие в судах экс-кандидаты, которые должны были получить мандаты в срок до 18 февраля. СПбИК обязала муниципальную комиссию утвердить новые результаты, в связи с чем в местном совете должны смениться три депутата.

Бывшие кандидаты в депутаты МО «Московская застава» Анна Кузнецова, Екатерина Жаркова (обе — яблочницы) и Александр Будберг (самовыдвиженец) на протяжении полутора лет судятся с ИКМО: речь идет об оспаривании результатов выборов на участке № 1280, где члены комиссии по завершении голосования сбежали с бюллетенями. В своей борьбе они дошли до кассационного суда, так как до этого все решения в их пользу (от Московского районного до городского суда) оспаривались ответчиками.

После 30-секундного заседания третьего кассационного суда общей юрисдикции, который подтвердил правоту оппозиционеров, представители ИКМО заверили их, что в срок до 18 февраля они примут все необходимые решения для обеспечения их мандатами (см. “Ъ” от 28.01.2021).

Этого не произошло, и победителям пришлось обратиться в городской избирком. На заседании 18 февраля члены СПбИК назвали ситуацию в «Московской заставе» похожей на ту, что сложилась в МО «Новоизмайловское» (см. “Ъ” от 14.08.2020). Оказалось, что накануне заседания ИКМО прислала свое решение — утвердить новые итоги выборов. Однако для передачи мандатов необходимо привести результаты выборов в соответствие с их итогами, чего сделано не было.

Городской избирком признал незаконным бездействие ИКМО и обязал младших коллег принять новые результаты выборов в течение 14 дней с момента принятия данного решения. Отметим, что в аналогичной ситуации с «Новоизмайловским» комиссию пришлось распустить, но и новая не приняла нужного решения. СПбИК в итоге сама передавала мандаты.

Олег Дилимбетов