Мандат за тридцать секунд

Третий кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Московского райсуда о пересмотре результатов выборов на УИК № 1280 (МО «Московская застава»). В данной инстанции рассматривалась возможность «обнуления» судебного процесса: ИКМО посчитала, что третий депутат, чьи права были восстановлены, обязан был являться истцом или третьим лицом в процессе, а так как он выступил только в качестве свидетеля, судиться нужно заново. Жалоба была отклонена через 30 секунд после начала заседания. ИКМО намерена передать полномочия новым депутатам на следующей неделе.

Депутаты от партии «Яблоко» Анна Кузнецова и Екатерина Жаркова, а также самовыдвиженец Александр Будберг боролись за места в совете МО «Московская застава» на протяжении полутора лет (они участвовали в выборах в сентябре 2019 года). Они заявили, что результаты были сфальсифицированы на УИК № 1280, когда члены комиссии скрылись с участка с бюллетенями. Это им удалось доказать в суде (см. “Ъ” от 06.11.2020).

После этого прошла череда жалоб ИКМО на решение Московского районного суда, но эти претензии не устояли ни в одной инстанции. Третий кассационный суд поставил точку в споре вчера, 27 января. Жалоба касалась только Екатерины Жарковой, но затронула бы всех троих, если бы была удовлетворена. Права госпожи Жарковой также были нарушены в день голосования, и в результате судов она должна получить мандат, но она изначально не была привлечена к делу ни как истец, ни как заинтересованное лицо. Она приходила на несколько заседаний и давала свидетельские показания.

Однако мандаты пока не получил ни один из трех депутатов. Как они рассказали “Ъ”, ИКМО пообещала отдать их в ближайший вторник — 2 февраля. В Верховный суд противники также жаловаться не собираются. Таким образом, на следующей неделе места в совете окончательно потеряют единоросска Наталья Федорова, Екатерина Кочергина, выдвинутая ЛДПР, и самовыдвиженка Мария Агафонова.

Ранее яблочницы и господин Будберг жаловались в ЦИК на то, что не могут получить мандаты (см. “Ъ” от 14.12.2020). ЦИК переадресовала вопрос в петербургский избирком, который дал ИКМО дополнительные 30 дней для принятия решения о передаче полномочий.

Представителей партии «Яблоко» в совете станет в итоге пять человек. По результатам выборов в совет попал только Алексей Воробьев. Позднее суд выиграли Кирилл Касимов и Дмитрий Дехканбаев.

Александр Будберг оценил победу как изматывающую. «Удовлетворение завершением процесса есть, но он был очень изматывающим. Сейчас в суде даже была тревога, что могут прокатить нас. Но все же судьи, на мой взгляд, разумно решили, что новый процесс неблаготворно повлияет на политическую обстановку»,— рассказал депутат.

Анна Кузнецова в разговоре с “Ъ” дополнительно отметила, что «борьба с жуликами не окончена». Ее команда намерена добиваться возбуждения уголовных дел против фальсификаторов выборов. При этом господин Будберг поделился ответом прокуратуры Московского района (имеется в распоряжении “Ъ”), которая отказалась возбуждать уголовные дела. Ранее же суд правонарушения подтвердил.

Олег Дилимбетов