Программистам подсчитали зарплаты

Нижегородские депутаты согласились облегчить процесс получения льгот IT-компаниями, работающими по упрощенной системе налогообложения. После принятия закона в декабре 2020 года представители IT-сферы заявили, что некоторые из положений закона сводят на нет все предполагаемые льготы. В областном правительстве предложили изменить параметры выручки и средней зарплаты. Власти говорят, что зарплаты в нижегородской IT-отрасли догоняют московский уровень, и в ближайшее время закон может потребовать новых корректировок.



Бюджетный комитет нижегородского заксобрания одобрил внесение изменений в недавно принятый областной закон о предоставлении налоговых льгот IT-компаниям, работающим по упрощенной системе налогообложения (УСН). По словам председателя комитета Александра Шаронова, действующая редакция закона предполагает, что льготами могут воспользоваться компании, в общей выручке которых 90% составляют средства, полученные от разработки программного обеспечения и оказания консультационных услуг. Этот показатель предлагается снизить до 70%. «В выручке IT-компаний также есть средства, полученные за оказание услуг по техподдержке и продаже различного оборудования. Их объем может составлять 10–30% выручки, при этом профильный вид деятельности компании не меняется», — уточнил депутат Шаронов. Также меняется критерий оценки средней зарплаты по отрасли. В действующей редакции эта сумма составляет 86 тыс. руб. Однако средняя зарплата в IT-компаниях, работающих по УСН, в Нижегородской области составляет 55 тыс. руб. в месяц, и депутаты уверены, что никто не сможет директивно увеличить ее в полтора раза в условиях стагнирующей экономики.

Как сообщал “Ъ-Приволжье”, закон о налоговых льготах для IT-отрасли принят в конце 2020 года. Преференции могут получить те компании, основным видом деятельности которых является разработка программного обеспечения и консультационные услуги в этой сфере. Для них ставка налога по УСН составит 1% (если объект налогообложения — доходы) и 5% (объект налогообложения — доходы, уменьшенные на величину расходов) вместо действующих 6% и 15%. Льготы планируется предоставлять с 1 июля 2021 года на период до 10 лет. После принятия закона нижегородская ассоциация IT-компаний iCluster предложила скорректировать его, так как прописанные в нем требования по зарплате ведут к увеличению расходов и нивелируют льготы.

Министр экономического развития и инвестиций области Игорь Норенков добавил, что требование о 70% в общей выручке является широко распространенной в России практикой при предоставлении пониженных налоговых ставок для IT-компаний. Заместитель губернатора Егор Поляков добавил, что показатели средней зарплаты также скорректируют: 86 тыс. руб. в месяц расчитывались с учетом всех налогоплательщиков, работающих в отрасли. «При этом закон распространяется только на компании, работающие по УСН. Их уровень зарплат с компаниями на общей системе налогообложения сильно дифференцирован. Средние зарплаты составляют 96 тыс. и 55 тыс. руб. соответственно. Поэтому правильно было бы в законе установить критерий по зарплате на уровне тех, кто сидит на УСН», — отметил чиновник.

У депутатов сразу возник вопрос, будет ли как-то индексироваться уровень средней зарплаты с течением времени. Игорь Норенков не смог однозначно ответить на этот вопрос, сообщив, что в других регионах требований к средней зарплате при предоставлении льгот нет, присутствуют только нормы по общей выручке. По словам Егора Полякова, индексацией зарплатных показателей придется заниматься, но о величинах гадать сложно: на нижегородский рынок труда регулярно приходят новые крупные игроки. «В результате зарплаты в IT-отрасли растут очень быстро. Многие компании жалуются, что по этому показателю Нижний Новгород уже догоняет Москву. Поэтому индексировать показатель по зарплате точно придется, просто пока не ясно, с какой скоростью», — пояснил заместитель губернатора.

Выслушав членов правительства, Александр Шаронов предложил сдвинуть срок вступления закона в силу на 1 января 2021 года. По его словам, закон должен вступить в силу с 1 июля, однако налоговый период рассчитывается с 1 января по 31 декабря. Смещение сроков действия закона задним числом в пользу налогоплательщика возможно, и у ФНС не возникнет трудностей по расчету выручки и налоговых платежей IT-компаний по итогам года. Министр финансов области Ольга Сулима сообщила, что «вопрос непростой» и сейчас обсуждается с налоговиками.

По итогам заседания бюджетный комитет рекомендовал законодательному собранию принять поправки к региональному закону об установлении налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих УСН. Одновременно бюджетный комитет в план работы на осень внес вопрос о целесообразности индексации уровня зарплат как критерия для предоставления налоговых льгот.

Андрей Репин