Цифра не сходится

Нижегородская ассоциация IT-компаний iCluster считает необходимым скорректировать региональный закон, который понижает ставки для фирм этой отрасли, работающих по упрощенной системе налогообложения. По мнению ассоциации, прописанный в документе критерий средней зарплаты по Росстату приводит к увеличению расходов компаний, нивелируя преференции, предоставленные властями. В правительстве Нижегородской области готовы к диалогу с предпринимателями, в региональном парламенте меры поддержки отрасли считают достаточными.



Нижегородский iCluster (включает 72 участника) предлагает скорректировать региональный закон о льготах для отраслевых компаний, работающих по упрощенной схеме налогообложения (УСН). Принятый в декабре по инициативе областного правительства и одобренный в двух чтениях законодательным собранием документ устанавливает пониженную налоговую ставку по УСН 1%, если объектом налогообложения являются доходы, и в 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. На преференцию, предоставляемую с июля 2021-го по июль 2031 года, смогут претендовать компании — разработчики программного обеспечения и консультанты в этой области. Обязательным условием для получения льгот является 90% доходов от профильной деятельности, а размер средней зарплаты сотрудников за предыдущий налоговый период должен быть больше средней региональной зарплаты по этому виду деятельности. Как отмечал губернатор Глеб Никитин, переход на пониженные дифференцированные налоговые ставки по УСН снизит расходы малого бизнеса, а освободившиеся средства IT-компании смогут направить на развитие высокотехнологичных проектов и расширение бизнеса.

По подсчетам iCluster, сегодня в Нижегородской области зарегистрированы и работают около 1100 IT-­компаний с суммарной годовой выручкой 122 млрд руб., из которых на упрощенную схему налогообложения приходится 15 млрд руб. Претендовать на льготы смогут около 190 организаций со штатом 2,4 тыс. человек и оборотом 5,4 млрд руб. Однако прописанный в законе показатель средней зарплаты, необходимый для получения льгот, по-разному интерпретируют Росстат и ФНС, что может повлечь штрафы и доначисление налогов, полагает руководитель iCluster Марат Мухарьямов. По его словам, средняя зарплата IT-компаний, работающих на УСН, составляет 55,9 тыс. руб., а по основной системе налогообложения — 96,7 тыс. руб. И даже при минимальной оценке этого показателя по Росстату предпринимателям придется поднимать зарплаты более чем наполовину, рассуждает господин Мухарьямов. «­Дополнительные расходы для увеличения средней зарплаты, чтобы соответствовать закону, более чем втрое превысят экономию по льготам. Допустимо, что некоторые из компаний, которые уже сейчас обладают средней заработной платой выше средней по отрасли, будут получать льготу, но основная масса IT-компаний на УСН не сможет на них претендовать», — считает глава iCluster. Кроме того, показатель «средняя зарплата» сложно прогнозируется и влечет дополнительные риски для компаний, поскольку считается с большим запозданием.

В этой связи господин Мухарьямов прогнозирует, что закон не повлияет на инвестиционную привлекательность Нижегородской области для участников IT-отрасли, поскольку в других регионах приняты более мягкие условия по аналогичным преференциям. Так, в Белгородской области для получения льготы в 1% от дохода расширен перечень основных видов деятельности компаний, а доля дохода от основной деятельности должна составлять не менее 70%. В Ульяновской области компания должна быть аккредитована как IT, и ее доходы от основных видов деятельности также должны составлять 70%. Кроме того, многие разработчики программного обеспечения уже используют льготу Министерства цифрового развития и связи по страховым взносам в размере 14% вместо 30% на условиях, аналогичных нижегородскому закону. Поэтому в iCluster предлагают внести поправки в документ, заменив критерий «средняя заработная плата по данным Росстата» на среднюю зарплату не ниже четырехкратного минимального размера оплаты труда (МРОТ), равного 12 130 руб. Там отмечают, что этот показатель экономически обоснован, прогнозируем и известен заранее.

В правительстве Нижегородской области в ответ на просьбу “Ъ-Приволжье” прокомментировать предложения отраслевых компаний ответили, что «обсуждение дальнейших перспектив развития мер поддержки IT-бизнеса, безусловно, возможно и будет проводиться с IT-сообществом региона». Однако возможность внесения поправок в закон там не прокомментировали, хотя признали его недочеты. В то же время там добавили, что с учетом принятых мер поддержки IT-отрасли на федеральном уровне, а именно снижения страховых взносов, снижения ставки налога на прибыль для компаний на общей системе налогообложения за счет регионального бюджета, в регионе формируется комплексная система налоговой поддержки IT-бизнеса.

Источник “Ъ-Приволжье” в органах власти рассказал, что министр информационных технологий и связи региона Сергей Ефимов встречался с представителями ассоциации и согласился, что корректировать закон необходимо.

Добавим, нормативный акт стал первым законом Нижегородской области о поддержке IT-отрасли, принятым, чтобы избежать миграции компаний в другие регионы. В прошлом году во время дискуссий в региональном парламенте депутаты предлагали распространить льготы по УСН на всю IT-­отрасль, однако региональный минфин посчитал поголовную раздачу преференций чрезмерно затратной: ежегодные затраты областного бюджета на эти цели в министерстве оценили в 300 млн руб. Принятый документ председатель комитета заксобрания по экономике, промышленности и поддержке предпринимательства Василий Суханов сейчас называет объективным и сбалансированным, указывая на предложенные Глебом Никитиным уточнения, которые распространили льготы не только на резидентов технопарков, как предлагалось в первоначальной версии проекта закона. «Поправка губернатора о включении разработчиков программного обеспечения в список получателей льгот оказалась тем, что действительно нужно отрасли», — уверен депутат.

Роман Рыскаль