Чиновников оставляют на насиженном

Группа сенаторов во главе с Андреем Клишасом в четверг внесла в Госдуму законопроект, позволяющий руководителям территориальных органов федеральных служб оставаться в должности до десяти лет. Сейчас закон обязывает проводить их ротацию не реже одного раза в пять лет. В отличие от силовиков, гражданские госслужащие не обеспечены служебным жильем и высоким доходом, поэтому вместо перевода в другой регион предпочитают уволиться, что приводит к оттоку кадров и снижению качества управления, считают сенаторы. По мнению эксперта, контракты руководящих чиновников нужно продлевать на основе критериев эффективности их работы.

Внесенные сенаторами поправки к федеральному закону «О государственной гражданской службе» предусматривают увеличение до десяти лет предельного срока службы руководителей территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольные и надзорные функции,— ФНС, ФАС, ФТС, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Росреестра, Росстандарта, Федерального казначейства и др. Решение о продлении контракта может приниматься по инициативе работодателя с учетом рекомендации комиссии по урегулированию конфликта интересов.

Напомним, с 2013 года в целях противодействия коррупции проводится ротация руководителей территориальных органов федеральных служб. По закону служащий может замещать должность от трех до пяти лет, после чего должен быть или переведен на другое равноценное место, или уволен. Продлить с ним контракт или перевести на нижестоящую должность нельзя.

При этом, как подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту, руководители получают «низкое денежное содержание» по сравнению с главами региональных силовых структур и прокуратуры, не обеспечены служебным жильем и сталкиваются с бытовыми проблемами при переезде. Такие условия ротации вынуждают «значительную часть» из них увольняться, что ведет к потере подготовленных и квалифицированных кадров, ослаблению руководящего состава территориальных органов федеральных служб и снижению авторитета министерств и ведомств в регионах. «В иных органах государственной власти предусмотрены более "мягкие" условия ротации»,— отмечают авторы документа.

Председатель комитета Госдумы по федеративному устройству (через него проходят законы о госслужбе) Алексей Диденко сказал “Ъ”, что «эмоционально понимает тональность этой инициативы»: «Ротация нужна, чтобы у надзорных органов не было связки с местной командой, чтобы руководитель был оторван от местных элит и более или менее объективен. Но мы же не роботов в регионы отправляем. Это люди, у которых есть семья, потребности. Они не могут пять лет жить в палатке, поэтому заходят в ипотеку, приобретают жилье. И им не сильно хочется каждые пять лет переезжать в другой регион».

Ротация — важный антикоррупционный фактор, но она имеет свои недостатки, считает директор центра госслужбы и управления РАНХиГС Тигран Занко: «Очевидно, что чем дольше руководитель территориального органа занимает должность, тем больше у него связей в регионе и тем выше риск конфликта интересов. С другой стороны, он лучше знает специфику работы, лучше понимает объекты контроля и качественнее управляет». По словам эксперта, в ходе ротации возникает еще одна проблема — длительная процедура назначения руководителей, которая зачастую предусматривает необходимость согласования с полномочными представителями президента и главами субъектов РФ: «Подбор, оценка и согласование в лучшем случае занимает полгода. Это приводит к тому, что многие главы теруправлений находятся в статусе исполняющих обязанности». Но вместе с увеличением предельного срока нахождения руководителей в должности необходимо совершенствовать критерии оценки их эффективности, добавляет господин Занко: «Это реальный инструмент, который позволит принимать объективные решения».

Андрей Прах