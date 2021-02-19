IXcellerate не хватает мощности

Британский оператор центров обработки данных (ЦОД) IXcellerate, одним из инвесторов которого выступает фонд Goldman Sachs, хочет привлечь от Сбербанка под залог доли $500 млн на запуск в Москве крупнейшего в Европе дата-центра. По экспертным оценкам, сейчас весь бизнес IXcellerate оценивается в $150 млн. С учетом того, что Сбербанк сам активно развивает экосистему цифровых сервисов, он в перспективе может быть заинтересован в получении доли в IXcellerate, считают эксперты.

Британский оператор центров обработки данных (ЦОД) IXcellerate договорился со Сбербанком на кредитную линию под залог долей компании, выяснил “Ъ”. Один договор залога британского IXcellerate.Ltd был заключен в августе и еще три в декабре 2020 года, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». В IXcellerate и Сбербанке отказались уточнить условия сделки.

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Средства нужны IXcellerate на проект строительства в Москве крупнейшей сети дата-центров, говорят три источника “Ъ”, знакомые с ситуацией. IXcellerate объявил о планах запустить на юге Москвы дата-центр емкостью 20 тыс. серверных стойко-мест (см. “Ъ” от 16 февраля). Предполагаемый объем инвестиций в проект, по заявлению компании, составляет порядка $500 млн (около 37 млрд руб.). В компании признавали, что планируют использовать в том числе заемные средства, но не раскрывали их источник.

По словам источников “Ъ”, Сбербанк провел предпродажный аудит и оценку (due diligence) IXcellerate. «Но деньги еще не получены, пока компании не смогли договориться об условиях кредита»,— говорит один из них. Другой собеседник “Ъ” утверждает, что due diligence проводился перед возможным IPO IXcellerate.

IXcellerate основали соучредитель и экс-гендиректор IXEurope, экс-президент европейского подразделения Equinix Inc. Гай Вилнер и бывший вице-президент Golden Telecom в России Клифф Гаунтлетт. В сентябре 2017 года Goldman Sachs предоставил IXcellerate конвертируемый заем на $15 млн, в результате чего получит 25% акций компании. Сейчас IXcellerate имеет два дата-центра в Москве, и, по оценке CNews Analytics, объем серверов в них по итогам 2020 года достиг 3,3 тыс.

Проведение успешного IPO для IXcellerate — нетривиальная задача, считает гендиректор сети дата-центров Oxygen Павел Кулаков. Рыночная стоимость IXcellerate, по его оценке, сейчас составляет примерно $150 млн. «Инвесторы редко учитывают планы развития бизнеса, а обращают внимание на реальные цифры»,— отмечает он. Кроме того, у рынка почти нет практики проведения IPO в этой отрасли, говорит господин Кулаков.

У Сбербанка сейчас есть два собственных ЦОД. Один расположен в Сколково, второй — в Южном Порту (юго-восток Москвы). Их совокупная емкость, по оценке CNews, составляет почти 3,8 тыс. стоек. При этом в августе 2020 года Сбербанк за 2,55 млрд руб. искал оператора ЦОД для размещения 100 серверных стоек с возможностью увеличения объема до 700 стоек. Аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. Банк действительно ищет еще один ЦОД, говорит источник “Ъ”, близкий к компании. «Он нужен для проектов экосистемы банка»,— говорит он

Похоже, что в данном случае речь идет о покупке, а не о кредитовании, считает гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков. По его мнению, тот факт, что компания отдала в залог банку доли в юридическом лице, указывает на интерес банка именно к приобретению компании. Кредит под залог доли в юрлице — распространенная практика для компаний с неустойчивым финансовым потоком, говорит аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. С учетом того, что Сбербанк активно интересуется технологическими проектами, не исключено, что он рассматривает возможность получить обремененную долю компании в случае неуплаты кредита либо через опцион, рассуждает эксперт.

Никита Королев, Дмитрий Шестоперов, Юлия Тишина