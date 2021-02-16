Пиво разлилось по стойкам

Британский оператор центров обработки данных (ЦОД) IXcellerate вложит $500 млн в строительство сети центров обработки данных (ЦОД) на месте бывшего московского пивоваренного завода Efes в Бирюлево и в Алтуфьево. Общее количество стоек новых дата-центров превысит 20 тыс. Весь российский рынок ЦОД в 2020 году составил всего 50 тыс. стоек. Дефицит на рынке серверных мощностей, по словам экспертов, стимулирует рост цен на них, так что услуги IXcellerate будут пользоваться спросом как у крупного бизнеса, так и у госсектора.

IXcellerate запустит сеть дата-центров общей емкостью 20 тыс. стойко-мест на участке в 14 га на юге Москвы, рассказали “Ъ” в компании. Речь идет о территории бывшего московского пивоваренного завода Efes в Бирюлево. О планах IXcellerate выкупить площадку “Ъ” сообщал 4 сентября 2020 года. Сделка оценивалась в 3 млрд руб. Тогда в IXcellerate детали проекта не раскрывали.

Первые 1,2 тыс. стоек нового ЦОД IXcellerate введет уже в первом полугодии 2021 года. Еще один ЦОД на 2 тыс. стойко-мест компания рассчитывает запустить на севере Москвы, в Алтуфьево, к 2022 году. Общий объем инвестиций в оба проекта превысит $500 млн (около 37 млрд руб. по курсу ЦБ на 15 февраля), включая заемные средства (источник не раскрывается).

IXcellerate основали соучредитель и экс-гендиректор IXEurope, экс-президент европейского подразделения Equinix Inc. Гай Вилнер и бывший вице-президент Golden Telecom в России Клифф Гаунтлетт. Дата-центр IXcellerate Moscow One был открыт в 2012 году, сейчас компания имеет два дата-центра. В сентябре 2017 года Goldman Sachs предоставила IXcellerate конвертируемый заем на $15 млн, в результате чего получит 25% акций компании.

Новый дата-центр станет крупнейшим в Европе и должен удовлетворить растущий спрос на решения для развития цифровой экономики в России, пояснил управляющий директор IXcellerate Константин Борман. Москва сейчас входит в топ-5 крупнейших рынков ЦОД в Европе по энергомощности и выступает ключевым телеком-хабом на пути из Азии в Европу, добавил он.

Российский рынок ЦОД показывает стабильный рост последние несколько лет. По данным iKS-Consulting, с 2017 года общее число серверных стоек в стране растет в среднем на 13–14% в год. По итогам 2020 года общее число стоек в России достигло примерно 50 тыс., а выручка коммерческих дата-центров составила 43,8 млрд руб. Лидерство на рынке, по оценкам Cnews Analytics, сохранил «Ростелеком» (имеет 11,5 тыс. серверных стоек), опередив IXcellerate (3,3 тыс. стоек), на третьем месте — DataPro (2,4 тыс. стоек).

Проект IXcellerate будет ориентирован больше на коммерческий, а не государственный сектор, считает ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин. Компания традиционно работает с бизнесом, в ее фокусе зарубежные заказчики и крупные облачные провайдеры, говорит он. Так, китайский интернет-холдинг Alibaba Group выводит на российский рынок облачных услуг платформу Alibaba Cloud, используя мощности одного из московских дата-центров IXcellerate (см. “Ъ” от 13 октября 2020 года).

Компания будет подстраиваться под спрос и вводить мощности в дата-центрах очередями, полагает руководитель группы по работе с технологическими и медийными компаниями Deloitte в СНГ Антон Шульга. По его оценкам, рынок растет на 20% в год и планы расширения есть почти у всех участников. Но в таком объеме, как планирует IXcellerate, спрос, по мнению эксперта, будет появляться прежде всего у госсектора и крупного бизнеса.

Сейчас на рынке наблюдается дефицит серверных стоек, отмечает президент ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев. По его словам, заказчикам уже трудно найти даже 100 серверных стоек в Москве, что стимулирует рост цен. В таком состоянии рынок, по мнению эксперта, будет находиться как минимум до конца года, пока не появятся крупные площадки, подобные той, что строит IXcellerate.

Никита Королев