Бывшего военкома признали годным к свободе

Бывший военком Магнитогорска Андрей Житников получил восемь лет условно за взятки от призывников и злоупотребление должностными полномочиями. Суд установил, что вместе с двумя сообщниками он выдавал поддельные справки о наличии заболеваний, освобождавшие от службы в армии. Ущерб от действий группы оценивают в 2 млн руб.

Бывшему военкому грозило до 12 лет лишения свободы со штрафом, шестидесятикратным размеру подношений. Как сообщили в пресс-службе Правобережного районного суда Магнитогорска, Андрей Житников признан виновным в совершении 16 эпизодов получения взяток за незаконные действия (бездействие) по ч.3 ст.290 УК РФ и в одном эпизоде покушения на взятку по той же статье, получении взятки в крупном (п. «в», ч.5 ст.290 УК РФ) и значительном (ч.2 ст.290 УК РФ) размерах, а также в 12 случаях злоупотребления должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ).

Ему назначили восемь лет условно с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на пять лет. Он обязан возместить ущерб в сумме 1,582 млн руб.

Военный комиссар был задержан сотрудниками УФСБ по Центральному военному округу в 2019 году вместе с двумя посредниками, жителями Магнитогорска. Все они за вознаграждение выдавали призывникам поддельные медицинские заключения о наличии заболеваний, по которым последние признавались ограниченно годными к военной службе. В результате граждане освобождались от призыва, зачислялись в запас и получали военные билеты. Ущерб от противоправных действий составил более 2 млн руб.

По данным «Верстов.Инфо», сумма взяток колебалась от 120 тыс. до 200 тыс. руб.

Их господин Житников получал через двух посредников. Одну из них — участницу общественной организации «Комитет солдатских матерей» — в июле 2020 года осудили на три с половиной года условно со штрафом 150 тыс. руб. за оказание содействия в незаконном освобождении граждан от призыва на военную службу. Как стало известно, она получила около 600 тыс. руб. от молодых людей, которые хотели избежать службы в армии. Часть этих денег она передавала господину Житникову, а часть оставляла себе. Другой сообщник получил пять лет условно и штраф 220 тыс. руб.

Для обеспечения возмещения вреда арест наложен на имущество Андрея Житникова — Toyota, гараж и сбережения в размере 130 тыс. руб. Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение десяти дней.

Михаил Бычков