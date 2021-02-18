TikTok подписал многолетнее соглашение с UFC

Сервис коротких видеороликов TikTok объявил о подписании многолетнего соглашения с организацией смешанных единоборств UFC. Теперь на платформе будут регулярно выходить эксклюзивные материалы с бойцами. Первым событием, которое будет освещаться в TikTok, станет главный бой турнира UFC Fight Night 185 в Лас-Вегасе между топовыми тяжеловесами Кертисом Блейдсом и Дерриком Льюисом, занимающими соответственно вторую и четвертую строчки в рейтинге.

Как говорится в сообщении TikTok, сервис намерен устраивать прямые включения с бойцами до и после боев, а также показывать эксклюзивный контент, добытый за пределами октагона. Следить за прямыми включениями можно будет в разделе TikTok Live. Трансляции будут вестись через каналы @UFC, @UFCRussia, @UFCBrasil и @UFCEurope.

UFC — третья по популярности спортивная лига в TikTok. Она зарегистрировалась на сервисе в октябре 2019 года и с тех пор собрала уже более 6,3 млн подписчиков. Финансовые детали соглашения не разглашаются.

Кирилл Сарханянц