«Автомобилист» проиграл в гостях «Барысу»

Матч чемпионата КХЛ «Барыс» (Нур-Султан) – «Автомобилист» (Екатеринбург) закончился со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

«В самом начале матча Питер Холланд забросил шайбу, но после видеопросмотра она не была засчитана. Затем у “Автомобилиста” последовало удаление, и “Барыс” вышел вперед. Второй период екатеринбуржцы очень активно начали, но два удаления подряд не позволили продолжить натиск. В третьем периоде наша команда получила единственное большинство, и Александр Щемеров сравнял счет. Однако вскоре хозяева забросили вторую шайбу, которая и стала решающей»,— рассказали в пресс-службе «Автомобилиста».

Следующий матч «Автомобилист» проведет 21 февраля в Екатеринбурге: он будет принимать ХК «Сочи».

Ранее «Автомобилист» обеспечил себе выход в плей-офф Кубка Гагарина.