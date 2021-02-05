ХК «Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» и вышел в плей-офф

Хоккейный клуб «Автомобилист» в Екатеринбурге победил «Нефтехимик» (Нижнекамск) в рамках чемпионата КХЛ. Матч закончился со счетом 4:3 (1:0, 3:2, 0:1).

«В середине первого периода Георгий Белоусов открыл счет, после перерыва Дмитрий Жукенов удвоил преимущество. “Нефтехимик” быстро отыгрался, но затем Дмитрий оформил дубль, а Брукс Мэйсек реализовал большинство. В третьем периоде гости сократили отставание, но “Автомобилист” довел игру до победы»,— рассказали в пресс-службе «Автомобилиста».

Благодаря победе «Автомобилист» закрепился на 7 месте Восточной конференции, набрав 63 очка. До конца чемпионата, который закончится 27 февраля, он уже не сможет опуститься ниже 8 места, поэтому уральский клуб обеспечил себе выход в плей-офф Кубка Гагарина.

Следующую игру «Автомобилист» проведет в 16 февраля в Хабаровске с «Амуром».