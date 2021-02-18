Мнение населения перевели в онлайн

По инициативе областного правительства депутаты заксобрания Ульяновской области приняли поправки в закон об особенностях бюджетного процесса, согласно которым очные публичные слушания, обязательные к проведению до принятия бюджета, теперь заменяются общественными обсуждениями, проводимыми заочно. Оппозиция высказала недовольство такими изменениями, однако представители администрации губернатора заверили, что новый формат дает больше возможностей учета мнений граждан и не исключает очных слушаний. Оппозиция намерена при подготовке порядка слушаний потребовать обеспечить максимум прозрачности процедуры. Эксперты считают, что новая форма обсуждений сужает возможности учета мнения граждан.

В среду на заседании заксобрания Ульяновской области депутаты приняли поправки к закону № 123ЗО «Об особенностях бюджетного процесса», которыми публичные слушания, обязательные при принятии регионального бюджета, заменяются общественными обсуждениями.

Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, необходимость поправок обусловлена Федеральным законом № 370ФЗ (от от 09.11.2020), которым вносились изменения в законы об общих принципах организации МСУ, представительных и исполнительных органов власти регионов. Согласно поправкам, по проекту бюджета и отчету о его исполнении «могут проводиться не только публичные слушания, но и общественные обсуждения». В региональном законопроекте выбор уже не предоставлялся, а публичные слушания просто менялись на общественные обсуждения.

Напомним, определения «публичные слушания» и «общественные обсуждения» были даны в Законе № 212ФЗ (от 21.07.2014) «Об основах общественного контроля в РФ». Проводятся они «для обсуждения общественно значимых вопросов», слушания — очно, а общественное обсуждение «может проводиться через СМИ, в том числе через интернет». Процедура их проведения не прописана, ее предлагается разрабатывать региональным и муниципальным органам власти, хотя в Градостроительном кодексе она имеется. Мэрия Ульяновска по вопросам изменений генплана города уже давно проводит только заочные общественные обсуждения, однако в прокуратуру Ульяновской области регулярно поступает большое количество жалоб на отсутствие прозрачности процедуры и игнорирование мнения граждан.

На заседании заксобрания и.о. министра финансов Наталья Брюханова доложила депутатам, что предлагаемые изменения «расширяют возможности участия граждан», поскольку «добавляется возможность использовать дистанционный формат в виде СМИ и интернета». Представители КПРФ и ЛДПР высказали свое несогласие, обратив внимание на то, что идет замена более высоких по статусу очных публичных слушаний на заочный сбор мнений, и выразили опасение, что новый формат может стать менее прозрачной процедурой «в интересах исполнительной власти», «когда долги региона растут, а доходы населения падают». Оппозиция предложила организовать процедуру таким образом, чтобы были и сбор мнений через интернет, и, как итог, очные публичные слушания.

Глава государственно-правового управления Алексей Преображенский заявил, что в условиях пандемии общественные обсуждения дают возможность собирать мнения дистанционно, но при желании никто не запрещает собраться и очно.

В итоге законопроект был принят. Фракция КПРФ проголосовала против.

Председатель бюджетного комитета Александр Чепухин пояснил „Ъ-Волга“, что порядок проведения общественных обсуждений еще будет готовиться комитетом, через месяц предстоит его утверждение заксобранием, и предложение об очных обсуждениях тоже можно будет внести в него. Во фракциях КПРФ и ЛДПР заявили, что будут настаивать на проведении итоговых очных публичных слушаний и обеспечении максимальной гласности и прозрачности процедуры.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и МСУ Андрей Максимов отмечает, что инициаторы изменений федерального закона «планировали вообще убрать публичные слушания, оставив только заочные общественные обсуждения», но Общественная палата РФ настояла «на хотя бы компромиссном решении» о возможности двух форматов. «Хотя душой мы, конечно были за сохранение очных публичных слушаний»,— сказал господин Максимов.

Директор Института региональных исследований и городского планирования ВШЭ, профессор Ирина Ильина пояснила „Ъ-Волга“, что добавление в законе общественных обсуждений «предполагает, что они будут проходить не очно, как было раньше, а в электронном формате с помощью интернета, очное обсуждение заменено электронным сбором мнений». «Но из-за отсутствия правил поведения на электронной площадке пока такая замена — имитация. Работа с населением требует активных и живых форм общения. Образец — опыт Голландии, где используется широчайший спектр работы с населением — от публичных слушаний, референдумов, участия в заседаниях до неформальных дискуссий и сотворчества»,— пояснила эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск