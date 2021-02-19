Срок расследования измерили в деньгах

Организатор банды киллеров из Новосибирска Анатолий Радченко (Челентано), осужденный почти на четверть века, потребовал компенсацию за нарушение ра­зумного срока судопроизводства. За затянувшееся на 11 лет уголовное преследование Анатолий Радченко, так и не признавший свою вину, запросил с Минфина РФ 1 млн руб. Обстоятельствами, повлиявшими на продолжительность судопроизводства, по его мнению, стали недостаточно эффективные действия следствия и Новосибирского облсуда. Верховный суд РФ требования заключенного удовлетворил, однако уменьшил материальные притязания Челентано до 70 тыс. руб.



Верховный суд РФ (ВС) рассмотрел административный иск новосибирца Анатолия Радченко к госказне о присуждении компенсации за нарушение разумного срока уголовного судопроизводства. В обосновании своих требований Анатолий Радченко, отбывающий срок в колонии Кемеровской области, указал, что его уголовное преследование длилось слишком долго — 11 лет (с 2009 по 2020 год). При этом заключенный отметил, что за образовавшуюся волокиту он ответственности не несет. Причиной затягивания разбирательства по делу истец считает недостаточно продуктивные действия органов следствия и суда. По словам осужденного, в ходе разбирательства, проходившего в Новосибирском облсуде с 2017 по 2019 год, заседания неоднократно откладывались из-за неявки свидетелей и ненадлежащего, по его мнению, информирования участников процесса о дате и времени рассмотрения. Челентано отметил, что ему долго не вручали копию приговора, в связи с чем сдвинулось и рассмотрение его апелляционной жалобы. «Из-за длительного нахождения в СИЗО, условия содержания в котором являются бесчеловечными, я испытывал состояние правовой неопределенности»,— указал в иске Анатолий Радченко. Заключенный потребовал взыскать с госказны 1 млн руб.

Минфин РФ просил суд отказать заключенному в удовлетворении финансовых претензий в полном объ­еме, отметив, что уголовное дело Анатолия Радченко, которое насчитывало почти 200 томов, представляло сложность в расследовании и рассмотрении. Потерпевшими по нему проходили 17 человек, по делу было привлечено 335 свидетелей с обеих сторон. Материалы следствия содержали 146 экспертиз.

ВС удовлетворил исковые требования Челентано частично. Он посчитал, что из срока уголовного преследования, который заключенный определил в 11 лет, необходимо вычесть почти пять лет: столько Анатолий Радченко находился в международном розыске. Продолжительность судопроизводства, по мнению ВС, необходимо исчислять с 25 февраля 2014 года. В тот день он был арестован в Вене бойцами австрийского спецподразделения «Кобра».

К периоду расследования дела Анатолия Радченко вопросов у ВС не возникло. Нарекания появились к работе Новосибирского облсуда. «Правовая и фактическая сложность дела сама по себе не может оправдать продолжительность его рассмотрения в Новосибирском облсуде»,— отметили в ВС, добавив, что судебные заседания откладывались на длительные сроки без уважительных причин. Паузы иногда достигали трех недель. «Также не может быть признан разумным и срок изготовления протокола судебного заседания, несмотря на его большой объем — более 3 тыс. листов, последняя часть которого была изготовлена и вручена участникам процесса спустя более шести месяцев после провозглашения приговора»,— решили в ВС. Однако затребованную ист­цом сумму компенсации в 1 млн руб. в суде посчитали «чрезмерной» и снизили ее до 70 тыс. руб. Деньги будут переведены на расчетный счет заключенного.

Приговор Анатолию Радченко огласили в июле 2019 года. Новосибирский облсуд признал его виновным в целом ряде тяжких и особо тяжких преступлений — руководстве подразделением преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), бандитизме (ст. 209), организации четырех убийств (ст. 105) и трех покушений (ст. 30, ст. 105) — и назначил 24 года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 1 млн руб. В последующем срок заключения ему был снижен на полгода. По версии Следственного комитета РФ, Челентано возглавлял банду киллеров, насчитывающую четырех исполнителей. Группировка являлась боевым подразделением некогда влиятельной криминальной организации бизнесмена Александра Трунова и занималась устранением не­угодных ему предпринимателей и криминальных авторитетов. Хотя сам Радченко не принимал участия в убийствах, его судили за их организацию. Сам он вину так и не признал, считая дело сфабрикованным от начала до конца.

Константин Воронов