Навальный сообщил, что его поставили на учет как склонного к побегу

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас находится в СИЗО «Матросская Тишина», сообщил, что его поставили на профилактический учет как склонного к побегу.

«Решено поставить на профилактический учет как склонного к побегу»,— написал оппозиционер в Instagram о том, что ему сообщили в колонии в четверг. По словам Алексея Навального, он подписал документ о том, что ознакомлен с этим решением. Подтверждения этой информации из официальных источников пока не поступало.

Напомним, Алексею Навальному заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный — суд осчитал, что он нарушил условия испытательного срока. 17 февраля ЕСПЧ потребовал освободить господина Навального. Решение было принято 16 февраля на основании правила 39 Регламента ЕСПЧ с учетом «степени риска для жизни заявителя» и «общих обстоятельств его содержания под стражей». Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что это невозможно исполнить, поскольку в российском законодательстве нет для этого оснований.

На 20 февраля в Бабушкинском суде запланировано сразу два заседания с участием господина Навального. В 10:00 коллегия судей Мосгорсуда рассмотрит апелляцию на отмену условного срока по делу «Ив Роше», а в 14:00 пройдет заседание по делу о клевете на ветерана.

Подробнее о требовании освободить политика — в материале “Ъ” «Суд-то он суд, да кто ж ему даст».