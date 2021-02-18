Глава Тольятти подал в отставку после критики региональных властей

Глава Тольятти Сергей Анташев подал в отставку, сообщила пресс-служба правительства Самарской области. Такое решение он принял после жесткой критики со стороны горожан и областных властей.

Ранее губернатор Дмитрий Азаров неоднократно указывал главе Тольятти на недоработки при реализации национальных проектов и оформлении проектно-сметной документации. Также сообщалось о проблемах с качеством горячей воды в городе. По информации пресс-службы регионального правительства, руководство Тольятти не справилось с исполнением задач в сфере ЖКХ и дорожного строительства. В городе провалили работу по обеспечению жильем детей-сирот. Помимо этого сорваны планы по рекультивации территорий бывших промышленных предприятий.

В правительстве региона отметили, что не все главы муниципалитетов выдерживают ритм работы, заданный областным руководством. От чиновников требуется выстраивать прямой диалог с населением и постоянно включаться в режим преобразований. Сергей Анташев стал четвертым главой муниципалитета, уволенным за последние два месяца. Ранее сменились руководители трех районов в южной части Самарской области — Пестравского, Большеглушицкого и Большечерниговского.

Сергей Анташев был назначен главой Тольятти в апреле 2017 года. До этого он занимал пост директора самарского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс».

Андрей Сазонов, Самара