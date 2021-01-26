В Тольятти расследуют обстоятельства загрязнения горячей воды

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил чиновникам и правоохранителям разобраться с качеством горячей воды в Тольятти. Также глава региона потребовал пересчитать оплату за некачественную услугу. Об этом Дмитрий Азаров заявил во вторник на оперативном совещании с членами правительства Самарской области и руководством муниципальных образований.

«Разберитесь досконально. Должен быть проведён перерасчет за некачественную услугу для населения. Количество жалоб запредельное! В кратчайшие сроки найдите и устраните причину»,–цитируются в сообщении слова Дмитрия Азарова главе Тольятти Сергею Анташеву.

В свою очередь глава Тольятти сообщил, что на сегодняшний день совместно с Роспотребнадзором и предприятиями ЖКХ стартовало расследование по факту жалоб жителей. По требованию Дмитрия Азарова в ситуацию вмешалось областное министерство ЖКХ.

Георгий Портнов