Завершено расследование дела о мошенничестве в липецком «Эксстроймаше»

Глава управления СКР по Липецкой области Евгений Шаповалов сообщил на брифинге о завершении расследования уголовного дела в отношении двух бывших генеральных директоров строительной компании ОАО «Эксстроймаш» Сергея Тонких и Сергея Ельчанинова, обвиняемых в мошенничестве со 143 млн руб. дольщиков и покушении на хищение еще 129 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ; ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). В СКР сообщили, что по делу проведено свыше 50 судебных экспертиз, длительность производства которых составила более года. Потерпевшими признаны почти 2 тыс. человек, более 1,2 тыс. человек допрошены в качестве свидетелей. После того, как обвиняемые ознакомятся с материалами дела, содержащего около 100 томов, обвинительное заключение должна будет утвердить прокуратура, после чего дело может быть направлено в суд.

По версии следствия, обвиняемые договорились с владельцем ОАО «Эксстроймаш» Михаилом Захаровым о хищении денег, которые поступили от участников долевого строительства жилого комплекса «Европейский» в Липецке. С сентября 2014-го по март 2016 года Сергей Тонких и Сергей Ельчанинов заключили ряд фиктивных договоров займа с подставными лицами и похитили более 78 млн руб.

Также доказана попытка вывода 129 млн руб. из оборота ОАО «Эксстроймаш» через подписание фиктивных актов приемки выполненных работ за оказание риэлторских услуг индивидуальным предпринимателем Олесей Захаровой (экс-супруга Михаила Захарова.— “Ъ-Черноземье”). Она обязалась якобы реализовать недвижимость в трех строящихся домах в «Европейском». Госпоже Захаровой удалось получить лишь часть от этой суммы — 1 млн руб. Следствие считает, что похитить остальное не удалось из-за банкротства компании.

Третий эпизод мошенничества связан с оформлением фиктивных сделок купли-продажи нежилого здания и участка в центре Липецка стоимостью 65 млн руб., которые были выведены из активов ОАО «РБТ». Право собственности на недвижимость Михаил Захаров переоформил на подконтрольную ему фирму.

Отметим, что НЦБ Интерпола Германии сейчас по-прежнему пытается экстрадировать самого Михаила Захарова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, легализации незаконно приобретенного имущества и уклонении от уплаты налогов. Олеся Захарова арестована заочно и находится в международном розыске, ей инкриминируют покушение на мошенничество в особо крупном размере. Ущерб, причиненный дольщикам, оценивается в 333 млн руб. На имущество бизнесмена и компании наложен арест.

О том, как начиналось расследование,— в публикации “Ъ-Черноземье”.

Мария Старикова