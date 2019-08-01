Мошенничество с видом на море

Управление СКР по Липецкой области вчера сообщило об очередном эпизоде крупного мошенничества, выявленного в ходе расследования уголовного дела топ-менеджеров местного ОАО «Эксстроймаш» (входит в ГК «СУ-5»). Компания на средства дольщиков возводила жилой комплекс «Европейский», но уже несколько лет 1846 липчан не могут дождаться оплаченных квартир. По версии СКР, председатель совета директоров «Эксстроймаша», депутат облсовета Михаил Захаров и бывший директор компании по строительству Сергей Ельчанинов «договорились» в 2015 году направить 56 млн руб., полученных от дольщиков, на покупку участка и здания в центре Липецка, а еще за 16 млн руб. приобрели апартаменты в Сочи. Михаил Захаров с супругой Ольгой сегодня скрываются за границей, оба объявлены в международный розыск. Защита Сергея Ельчанинова утверждает, что узнала о появлении нового уголовного дела из сообщения СКР, с его материалами еще не знакома.

Руководитель управления СКР по Липецкой области Евгений Шаповалов возбудил уголовное дело о дополнительном эпизоде мошенничества руководством ОАО «Эксстроймаш» при возведении на средства дольщиков многоквартирных домов в жилкомплексе «Европейский» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщили „Ъ“ вчера в ведомстве, председатель совета директоров «Эксстроймаша», депутат облсовета Михаил Захаров и бывший директор компании по строительству Сергей Ельчанинов «договорились между собой о незаконном выводе из оборота средств, полученных от участников долевого строительства». Для этого они, как считают в СКР, в конце 2015 года приобрели пакет акций местного ОАО «Рембыттехника» за почти 56 млн руб. В результате «Эксстроймаш» стал владельцем здания на улице Октябрьская в Липецке и участка площадью более 2 тыс. кв. м. Следователи полагают, что эти же деньги должны были использоваться для строительства четырех домов в ЖК «Европейский» (№8, 9, 10, 22). Их сдача планировалась еще в 2017-2018 годах, но в итоге 1846 липчан не получили квартиры в срок. «Все они признаны потерпевшими по уголовному делу. Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками УФСБ», — уточнили в СКР.

В СКР пояснили, что новое уголовное дело возбуждено по результатам проведенных в ходе расследования строительно-технической и экономической экспертиз: «Удалось установить, что деньги, поступающие в кассу от дольщиков, обвиняемые потратили именно на приобретение недвижимости. Были допрошены сотрудники "Эксстроймаша" и СУ-5, в том числе бухгалтеры, которые подтвердили данную информацию». Так в ходе расследования был установлен и факт «приобретения фигурантами» апартаментов в Сочи стоимостью свыше 16 млн руб. Данное уголовное дело, как уточнили в СКР, будет соединено в одно производство с предыдущими эпизодами преступной деятельности руководства «Эксстроймаша».

Напомним, обвинение Михаилу Захарову было предъявлено в феврале, несколькими днями позже суд объявил его в международный розыск. Предприниматель покинул страну в конце прошлого года. По его собственным словам, он отправился на лечение в Германию. С тех пор господин Захаров не отвечал на звонки “Ъ-Черноземье”. Его бывшая супруга стала фигурантом дела в апреле, она также находится в международном розыске. В начале июня региональный прокурор Константин Кожевников заявлял о том, что Интерпол обнаружил Олесю Захарову: «Установлено местонахождение, следственными органами предпринимаются меры для ее экстрадиции в Россию». Впрочем, за два месяца какой-то новой информации по этому вопросу не появилось, в СКР о местонахождении заочно арестованной четы предпочитают не говорить.

По ходатайству следствия находятся под домашним арестом еще два фигуранта дела — экс-директор по строительству Сергей Ельчанинов и бывший гендиректор «Эксстроймаша», депутат горсовета Сергей Тонких. Им «в зависимости от роли» предъявлены обвинения в покушении на особо крупное хищение средств (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) соответственно. По версии следствия, господин Ельчанинов подписал фиктивные акты приемки выполненных работ по договорам на оказание якобы риелтерских услуг индивидуальным предпринимателем Олесей Захаровой, которая обязалась за 129 млн руб. реализовать недвижимость в строящихся домах в ЖК «Европейский». Деньги планировалось вывести из оборота компании в полном объеме, однако довести преступный умысел до конца не удалось из-за банкротства застройщика в начале 2019 года. После задержания в июне господин Ельчанинов написал явку с повинной и признал вину в полном объеме. На активы компании стоимостью порядка 200 млн руб. был наложен арест.

Самым же первым в рамках дела еще в январе был задержан господин Тонких. Следователи считали, что депутат мог похищать средства компании с 2014 по 2017 год, в том числе обращал в свою пользу деньги дольщиков. В ходе суда об избрании меры пресечения он, в частности, заявил, что к преступлению непричастен, а займы от компании «выдавал только Захарову и больше никому»: «Всеми деньгами распоряжался председатель совета директоров. Никто не мог тратить без его ведома».

Вчера адвокат Сергея Ельчанинова Евгения Рылеева сообщила “Ъ-Черноземье”, что ее подзащитный узнал о появлении нового уголовного дела из сообщения СКР. «Никаких постановлений ему не предъявлялось, по какому факту возбуждено дело, а также какого имущества оно касается, мы пока не знаем», — пояснила защитник, пообещав прокомментировать ситуацию позднее.

Андрей Прах, Андрей Цветков