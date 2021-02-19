Дело о ковидной взятке

В Челябинске силовики задержали заместителя главы города по экономическому развитию Олега Извекова по подозрению в получении взятки. По версии следствия, он получил более 400 тыс. руб. от одной из компаний за «общее покровительство» при получении муниципальных контрактов. По некоторым данным, речь идет о закупках тепловизоров для городских учреждений. В администрации Челябинска Олег Извеков работает меньше года.



Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области 18 февраля задержали заместителя главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в 2020 году Олег Извеков получил взятку в сумме более 400 тыс. руб. от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта. Речь идет о поставках медицинского оборудования, в частности комплексов для дистанционного измерения температуры, для подведомственных учреждений после введения ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники. По их словам, владельцем компании, получившей контракт, является бывший руководитель филиала компании МТС в регионе Вячеслав Бежин.

«Подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения»,— сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области.

По предварительным данным, заседание по избранию меры пресечения господину Извекову состоится 19 февраля в Центральном районном суде Челябинска. В суде “Ъ-Южный Урал” сообщили, что материалы дела пока не поступили.

Телефоны Олега Извекова и Вячеслава Бежина отключены.

В администрации Челябинска, комментируя задержание вице-мэра, сообщили о помощи силовикам в расследовании. «Наталья Котова (глава города.— “Ъ-Южный Урал”) не раз заявляла о своей нетерпимости к любым проявлениям коррупции, вне зависимости от статуса и должностей. Администрацией города будет оказано полное содействие правоохранительным органам в данном расследовании»,— написал начальник управления информационной политики мэрии Владимир Сафонов в своем Telegram-канале.

Олег Извеков был назначен на должность вице-мэра Челябинска по экономическому развитию и инвестициям 26 февраля 2020 года. Он родился в 1979 году в Увельском районе Челябинской области. Окончил Челябинский государственный университет по специальности «история». В 2010–2014 годах получил дополнительное образования в Ernst & Young и Гарвардской школе бизнеса. С 2003 по 2006 год работал программным директором холдинга ООО «Радио-Олимп». В 2006–2008 годах был коммерческим директором филиала компании «Теле2» в Великом Новгороде. С декабря 2008-го до августа 2011 года занимал пост коммерческого директора «МТС Урал». Затем пять лет был коммерческим директором и заместителем директора челябинского филиала компании «Ростелеком». Непосредственно перед назначением в мэрию работал директором по проектам челябинского радиозавода «Полет».

Последнее громкое коррупционное дело в отношении руководителей администрации Челябинска было возбуждено в декабре 2019 года. Тогда силовики задержали бывшего мэра Евгения Тефтелева и экс-начальника управления капитального строительства города Евгения Пашкова. Их обвинили в получении взятки в размере 2,5 млн руб. от руководителя строительной компании за общее покровительство и помощь в получении муниципальных контрактов на возведение социальных объектов. В октябре 2020 года Центральный районный суд приговорил Евгения Тефтелева, признавшего свою вину и заключившего сделку со следствием, к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 37,5 млн руб. В декабре приговор вступил в силу. Дело соучастника экс-мэра, признавшего вину лишь частично, еще рассматривается в суде.

Юлия Гарипова