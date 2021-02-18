Предсказавший кризис 2008 года экономист Рубини назвал биткойн самонадувающимся пузырем

Американский экономист Нуриэль Рубини в интервью агентству Bloomberg в очередной раз раскритиковал биткойн и растущий ажиотаж вокруг него. По мнению профессора Нью-Йоркского университета, биткойн — это пузырь, который ничем не обеспечен и цена которого — результат спекулятивных манипуляций на рынке. Господин Рубини известен тем, что предсказал экономический кризис 2008 года.

«Цена на него растет из-за огромного количества манипуляций, схем по накачке и обвалу курса, фиктивных заявок, отмывания денег, мошеннических схем,— заявил господин Рубини.— В целом биткойн не является валютой, средством расчета, масштабируемым инструментом для взаиморасчетов или средством для сохранения сбережений… Даже у Флинстоунов денежная система была лучше, чем биткойн. Им не нужно было расплачиваться разными токенами за различные товары и услуги».

Кроме того, профессор назвал биткойн «самонадувающимся пузырем», сравнив его в очередной раз с тюльпанной лихорадкой в Нидерландах в XVII веке, при этом отметив, что даже у тюльпанов есть польза: «Люди любят цветы». Он также назвал абсолютно «бессмысленным» и «тупым упражнением» майнинг криптовалют, который потребляет огромное количество электроэнергии. При этом господин Рубини отметил, что биткойн не децентрализован, как это заявляется его сторонниками, ведь 70% майнинговых операций проводятся всего пятью-шестью пулами, которые расположены в России, Белоруссии и Китае — «странах, где нет власти закона».

Отметим, что в среду, 17 февраля, стоимость биткойна в ходе торгов превысила $52 тыс. и в очередной раз за последние пару месяцев установила рекорд. По данным Coindesk, в ходе торгов криптовалюта достигала отметки $52 621.

О популярности криптовалюты — в публикации “Ъ” «Майнеры просят новых мощностей».

Кирилл Сарханянц