ФСБ сообщила о задержании в десяти регионах России членов террористической организации

В десяти регионах России силовики задержали членов запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир», сообщил центр общественных связей ФСБ. Против семи из них возбуждены уголовные дела, добавили в службе.

Спецоперация прошла в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге, Приморском и Краснодарском краях, Башкирии, Дагестане, а также в Орловской, Калужской и Ивановской областях. «В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что члены структуры, в том числе посредством сети Интернет, распространяли среди жителей РФ воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям, а также осуществляли вербовку российских мусульман в ряды международной террористической организации... В отношении семи задержанных лиц возбуждены уголовные дела»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Задержанные применяли в пропагандистской деятельности «доктрину создания и провозглашения так называемого всемирного халифата, устанавливаемого путем свержения светских правительств в ходе военных переворотов и "исламских революций"», добавили в ФСБ. В их домах силовики нашли и изъяли запрещенные пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир», средства связи и электронные носители информации.

Накануне ФСБ России задержала 19 участников международной исламистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» (АТВХ, запрещена в РФ), которые планировали теракты на Северном Кавказе.