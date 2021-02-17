ФСБ задержала экстремистов, планировавших теракты на Юге России

ФСБ России задержала 19 участников международной исламистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» (АТВХ, запрещена в РФ), которые планировали теракты на Северном Кавказе. Сотрудники ФСБ изъяли более 40 экземпляров экстремистских материалов, также найден тайник с пулеметом РПК, автоматом АКМ и самодельными взрывными устройствами.

«В феврале в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Краснодарском крае и Ростовской области задержаны 19 радикалов, которые, помимо пропаганды идеологии и вербовки новых сторонников, планировали совершение диверсионно-террористических актов на территории Северного Кавказа от имени АТВХ»,— сообщается на сайте ФСБ.

ФСБ отметила, что идеология «Ат-Такфир валь-Хиджры», такфиризм (обвинение в неверии), дает «теологическое обоснование в отношении неверных, в том числе мусульман, а также необходимости создания теократического исламского государства — халифата».

Во время обысков мест проживания и сборов задержанных изъято более 40 экземпляров экстремистских материалов, в лесном массиве Карачаево-Черкесии обнаружен тайник с пулеметом РПК, автоматом АКМ, патронами и самодельными взрывными устройствами общей массой более 3 кг в тротиловом эквиваленте, в том числе пояс смертника с поражающими элементами.

Задержанным предъявлены обвинения в организации и участии в деятельности экстремистской организации (ч. 1, ч. 1.1, ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Десять организаторов и активных участников организации уже заключены под стражу. О мере пресечения еще 9 человек ФСБ не сообщает.