Число безработных в России за полгода сократилось на треть

С сентября 2020 года число официально зарегистрированных безработных в России сократилось на 1,3 млн, до 2,4 млн человек, сообщила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова на заседании Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ при Совете федерации. По словам замминистра, ситуация на рынке труда в стране постепенно стабилизируется.

В министерстве рассчитывают, что тенденция по снижению безработицы будет продолжаться. «Если в сентябре 2020 года в центрах занятости, на пике, по сути, было зарегистрировано 3,7 млн граждан, то сегодня это 2,4 млн человек»,— рассказала госпожа Мухтиярова (цитата по «Интерфаксу»).

Замминистра также уточнила, во время пандемии коронавируса в центры занятости обратились 80% безработных, сейчас — 50%. «Сейчас только каждый второй обращается и стоит на учете в службе занятости»,— добавила Елена Мухтиярова (цитата по «РИА Новости»).

По данным Росстата, 2020 году уровень безработицы вырос с 4,6% до 5,9%. Как сообщала аудиторско-консалтинговой компания FinExpertiza, число занятых россиян к концу 2020-го снизилось до 70,77 млн человек, что стало минимумом с 2011 года.

О ситуации с безработицей в России — в материале “Ъ” «Региональные рынки труда переболели карантином».