Занятость в России упала до десятилетнего минимума

Число занятых россиян к концу 2020 года снизилось до 70,77 млн человек — абсолютного минимума с 2011 года, подсчитала аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza. До пандемии работа в России была у 72,4 млн человек, говорится в исследовании.

«За пандемический год число трудящихся уменьшилось сразу на 1,65 млн человек — в таком количестве рабочие места последний раз сокращались лишь во время финансового кризиса в 2009 году»,— отмечают эксперты.

«И хотя к декабрю (2020 года.— “Ъ”) количество работников подросло до 70,77 млн, оно так и не восстановилось до уровня годичной давности. Численность занятых россиян была ниже лишь в 2010 году, то есть 10 лет назад»,— указали авторы исследования.

Росстат ранее сообщил, что за 2020 год уровень безработицы в России вырос с 4,6% до 5,9%. Глава Минэкономики России Максим Решетников сказал вчера, 8 февраля, что в марте часть компаний снова может сократить число сотрудников. По его словам, в первую очередь это коснется общепита, сферы услуг и гостиничной сферы. При этом в отдельных отраслях экономики — строительстве, добывающем производстве, сельском хозяйстве, торговле — зафиксирован дефицит работников.

Подробнее — в материале “Ъ” «Региональные рынки труда переболели карантином».