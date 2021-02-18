Кубанские депутаты попросили Роспотребнадзор смягчить ограничения для детских лагерей

Законодательное собрание края обратились в Роспотребнадзор с просьбой распространить на детские здравницы краевого подчинения те же принципы работы, которые сейчас установлены в отношении таких же учреждений федерального значения, сообщает пресс-служба регионального парламента. Обращение вызвано тем, что в прошлом году финансовое положение детских лагерей многократно ухудшилось из-за ограничений, вызванных распространением COVID-19.

«Роспотребнадзор принял послабления в отношении федеральных детских лагерей: «Артек», «Орленок», «Океан» и «Смена». Для них разрешено 75-процентное наполнение и возможность приема детей из других регионов страны с благоприятной эпидемиологической обстановкой. Для Анапы детский отдых является градообразующей отраслью экономики. Именно поэтому мы предлагаем распространить эту практику и на остальные кубанские здравницы, с учетом соблюдения антиковидных ограничений», – рассказал спикер Заксобрания края Юрий Бурлачко.

Он также отметил, что летом прошлого года из 109 детских лагерей и санаториев начать свою работу смогли только 44. Продление до 1 января 2022 года ограничений неизбежно приведет к резкому ухудшению и без того тяжелой ситуации в отрасли детского отдыха.

Андрей Ульченко