Экс-схимонах Сергий признался в даче взяток в «миллионы долларов», чтобы не регистрировать монастырь

Экс-схимонах Сергий (Николай Романов) заявил, что давал взятки, чтобы уклониться от получения ИНН на Среднеуральский женский монастырь и не оформлять на него реквизиты, чтобы «не нарушать благословения моего духовного отца старца Кирилла». Обращение бывшего схимонаха Сергия опубликовано в Telegram-канале «Защита отца Сергия». Он признался, что сумма взяток составила «несколько миллионов долларов».

«”Сегодня — ИНН, завтра — карточка, послезавтра — печать Антихриста. Дело, воля каждого: брать или не брать ИНН”, — говорил Кирилл Павлов. Я лично брать не буду», — отметил отец Сергий.

Секретарь Епархиального совета игумен Вениамин (Райников) назвал признание экс-схимонаха Сергия «голословными» и «недоказуемыми». «Судя по тому, какие астрономические суммы называет Романов, когда говорит о деньгах, которыми распоряжался, его отказ от регистрации монастыря в качестве отдельного юридического лица не выглядит таким уж однозначно чистым, духовным и героическим поступком. Но даже если предположить, что это частичная правда, позиция адвокатов, которые позволили своему доверителю оговорить себя и заявить о многолетней даче взяток — действительно выглядит странно, — отметил он.

Как ранее писал “Ъ-Урал”, отец Сергий был задержан в ночь на 29 декабря во время штурма Среднеуральского женского монастыря. Его обвиняют по ч.3 ст.110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица»), ч.3 ст.148 и ч.1 ст.330 УК РФ («Нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство»). Он арестован Басманным райсудом Москвы до 28 февраля. Свою вину он не признает.

Илья Смирнов