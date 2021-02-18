В Красноярском крае отмечен рост IoT-трафика в госучреждениях

Аналитики компании «Мегафон», изучив поведение клиентов в сети за прошлый год, заявили о росте трафика в муниципальных и государственных структурах в три раза. Также, по их данным, на 15% выросло число «умных» устройств, используемых региональными учреждениями.



Госструктуры и предприятия стали активнее использовать удаленное управление устройствами, техникой, счетчиками и мониторинг на расстоянии, отмечает оператор. Например, Красноярская краевая клиническая больница с помощью сервиса «Мегафона» применяет технологии IoT (Internet of Things)* для дистанционной диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Это позволяет быстро оценить состояние пациентов из отдаленных территорий.

Кроме этого, стали пользоваться большим спросом сервисы оператора, позволяющие обеспечивать безопасность объектов. К примеру, управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России в регионе использует удаленный мониторинг в системе централизованной охраны.

В пять раз выросло количество пользователей цифровых сервисов из числа госструктур. «Самым популярным digital-решением** оказались видеоконференции. Этим облачным инструментом больше всего пользовались предприятия из сферы здравоохранения и культуры.

«Тренд на цифровизацию госсегмента за последний год только укрепился, его основными драйверами стали национальная программа „Цифровая экономика“ и перевод процессов в дистанционный формат в период пандемии. Становиться быстрее, эффективнее, доступнее людям — важнейшие задачи госструктур, которые можно решить с помощью digital-технологий***. И сегодня госзаказчики Сибири активно применяют наши решения в самых разных областях: от „облачных“ сервисов до автоматизированных систем сбора и анализа данных»,— сообщил директор по развитию корпоративного бизнеса компании «Мегафон» в Сибири Максим Скворцов.

* интернет вещей

** цифровым-решением

*** цифровых-технрологий

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