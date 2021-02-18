Новый Renault Duster будет стоить от 945 тыс. рублей

Компания Renault назвала стоимость нового поколения внедорожника Duster для России, которое появится в продаже в 2021 году.

Модель будет доступна с пятью моторами: 109-сильным 1,5-литровым турбодизелем и бензиновыми агрегатами — атмосферными 114- и 117-сильным 1,6-литровым и 143-сильным 2-литровым, а также новым 150-сильным 1,3-литровым турбомотором. Силовые агрегаты сочетаются с 6-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Доступны версии как с передним, так и с полным приводом.

В зависимости от комплектации — предложены уровни оснащения Access, Life, Drive, Style и Edition One — стоимость внедорожника составит от 945 тыс. руб. до 1,4 млн руб. Официальные дилеры уже открыли прием заказов на новые Renault Duster, а продажи модели стартуют в первом квартале 2021 года.

Напомним, премьера второго поколения Renault Duster для российского рынка состоялась в феврале 2021 года.