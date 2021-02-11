Renault представил новое поколение Duster для России

Renault Duster. Фото: Renault

Renault Duster. Фото: Renault

Renault Duster. Фото: Renault

Дизайн автомобиля выполнен в стилистике показанного в 2017 году Dacia Duster для Европы. Модель стала длиннее на 26 мм (4341 мм), ширина — 1804 мм, высота – 1682 мм, а колесная база выросла до 2676 мм. Дорожный просвет составляет 210 мм, а углы въезда и съезда – 31 и 33 градуса соответственно.

Интерьер новинки частично унифицирован с купе-кроссовером Renault Arkana. Новый внедорожник получил регулируемую рулевую колонку, новые сиденья, модернизированную мультимедийную систему, а также расширенное оснащение, включая систему кругового обзора и подогрев задних сидений.

Модель будет доступна с четырьмя моторами: 109-сильным 1,5-литровым турбодизелем и бензиновыми агрегатами — атмосферными 117-сильным 1,6-литровым и 143-сильным 2-литровым, а также новым 150-сильным 1,3-литровым турбомотором. Силовые агрегаты сочетаются с 6-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Доступны версии как с передним, так и с полным приводом.

Бензиновый турбомотор получил новый алгоритм отклика на педаль акселератора в режиме 4WD Lock, а вариатор отличается новым режимом работы гидротрансформатора для длительной эксплуатации на бездорожье с высокими нагрузками. Система полного привода All-Mode 4x4-i сохранила три режима работы (2WD – 4WD Auto – 4WD Lock) и дополнена отключаемой ESP, ассистентами старта на подъеме и спуска с горы.

В продаже новый Renault Duster появится в первом квартале 2021 года, а варианты комплектаций новинки и стоимость внедорожника будут названы до конца февраля.