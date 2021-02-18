Названы сроки начала ямочного ремонта дорог в Самаре

Устранение ям на дорогах в Самаре начнется, когда температура воздуха на улице будет не ниже -10. Об этом сообщила глава города Елена Лапушкина в своем Instagram.

«Уже сформированы бригады и подготовлены технические мощности»,– говорится в сообщении.

Ремонт планируется провести по всему городу. Ранее жители Самары пожаловались Елене Лапушкиной на ряд поврежденных участков дороги. Градоначальница ответила, что кроме сообщений от горожан, видит еще и другие места, требующие ремонта в Самаре во время объездов.

Георгий Портнов