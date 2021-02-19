Цифровая модель безопасности

В филиале «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» внедрена инновационная система «TOXI+Прогноз» для цифрового моделирования возможных вариантов развития событий в случае нештатных ситуаций на производственном оборудовании. Она помогает диспетчеру предприятия очень быстро и точно спрогнозировать развитие ситуации в случае инцидента и сформировать алгоритм действий для минимизации рисков. Это передовой опыт в химической отрасли России.



На технологическом оборудовании производственных цехов установлены газоанализаторы. Данные с них в экстренных случаях сразу передаются в программный комплекс «TOXI+Прогноз». В режиме реального времени он сигнализирует диспетчеру о возникшей опасности, менее чем за минуту производит расчет масштабов инцидента и отображает на мониторе компьютера план предприятия с указанием места возникновения нештатной ситуации и количества людей, которые могут оказаться в зоне эвакуации. Эту же картину оперативно смогут увидеть и должностные лица предприятия, к рабочим местам которых подключена трансляция с монитора диспетчера.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Перми:

– Благодаря новому программному комплексу диспетчер сможет очень быстро и наглядно получить информацию о месте и масштабах инцидента, сориентироваться в возникшей ситуации и предпринять правильные неотложные действия. Данный проект является одним из целенаправленных шагов в рамках общей стратегии повышения безопасности работников, принятой в компании «УРАЛХИМ».

Установка системы «TOXI+Прогноз» на «ПМУ» – первый опыт внедрения такого программного комплекса не только в холдинге «УРАЛХИМ», но и среди предприятий химической отрасли России в целом. Однако уже сейчас аналогичный проект реализуется в филиале «Азот». Благодаря полученному на «ПМУ» опыту процесс пройдет быстрее и эффективнее.