Онлайн-кинотеатр Megogo запустит свой телеканал с баскетболом

Megogo запускает телеканал «Megogo Баскетбол», который будет транслировать игры НБА (Национальная баскетбольная ассоциация, мужская профессиональная баскетбольная лига Северной Америки) в прямом эфире и в записи, рассказал “Ъ” представитель сервиса. Компания уже получила соответствующее свидетельство регистрации о СМИ.

Сервис не договаривался с операторами телевидения о включении телеканала в их пакеты: предполагается, что в течение первого года телеканал будет доступен только в сервисе Megogo по подписке, уточнили в компании. «В планах развития телеканала показ дополнительного контента про баскетбол и в том числе еженедельное студийное вещание»,— добавил генеральный директор «Megogo Россия» Виктор Чеканов.

Как писал “Ъ” 2 июня 2020 года, Megogo купил права на показ игр НБА в России в прошлом году. В рамках договора платформа получила эксклюзивные права на дистрибуцию трансляций всех игр и контента НБА на всех площадках и возможность его сублицензирования. Контракт заключен до 2023 года, его стоимость на рынке оценивали в $2–3 млн в год.

Валерия Лебедева