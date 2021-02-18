В Ярославле готовятся к строительству микрорайона на 6 тысяч жителей

В Ярославле начались общественные обсуждения проекта строительства на окраине Дзержинского района нового микрорайона, рассчитанного на проживание 6 тыс. человек, сообщили в пресс-службе мэрии города. В мэрии отметили, что общественные обсуждения проходят дистанционно с 16 февраля по 2 марта 2021 года. Жители Ярославля могут ознакомиться с проектом застройки на сайте мэрии города. Сделать свои замечания или предложения можно на сайте, либо послать их в адрес департамента градостроительства Ярославля.

“Ъ-Ярославль” сообщал, что в Ярославле разработали проект застройки микрорайона №13, который располагается в Дзержинском районе. По проекту предполагается построить там 17 многоквартирных домов высотой до восьми этажей. В мэрии говорят, что после завершения строительства, в микрорайоне будут проживать 6 тыс. человек.

Проект микрорайона предусматривает строительство в нем школы на 825 мест и двух детских садов, которые рассчитаны на прием 300 и 100 детей соответственно.

По данным мэрии, участки под строительство микрорайона будут выставлены на торги после завершения общественных обсуждений. Пока в мэрии не называют сроки начала реализации проекта.

Подробнее о планах строительства нового микрорайона в материале “Ъ-Ярославль” – «Застройка №13».