Застройка №13 В Брагино на северной окраине Ярославля хотят построить микрорайон на 6 тысяч человек

Мэрия Ярославля объявила о том, что в Дзержинском районе города будет застроен микрорайон №13. Согласно плану застройки, на территории микрорайона появятся школа, два детских сада, новые дороги и 17 многоквартирных домов. Сейчас в электронном дистанционном формате проходят общественные обсуждения проекта. Застройщики микрорайона будут определяться после проведения аукционов по продаже участков под строительство жилых домов. Эксперты отмечают, что концепция микрорайона является морально устаревшей, однако, считают положительным то, что максимальная, предусмотренная проектом, этажность зданий составляет восемь этажей.

В Ярославле разработан проект застройки микрорайона №13, располагающегося на северной окраине города в Дзержинском районе. В соответствии с планом, в микрорайоне будут построены новые дороги, многоэтажные дома, школа и детские сады. В департаменте архитектуры города Ярославля рассказали, что в микрорайоне будут строить дома до восьми этажей.

Всего в новом микрорайоне в Брагино планируется построить 17 многоквартирных домов, рассчитанных на проживание около 6 тыс. человек. Также, согласно документам, в микрорайоне появятся школа на 825 мест и детские сады на 330 и 100 мест, соответственно

В мэрии уточнили, что работы по проектированию и строительству, как социальных объектов, так и жилья будут проведены в одно время.

«Проект расширения 13-го микрорайона разрабатывался на основе утвержденного генерального плана города. На данной территории запланирована многоэтажная застройка, а также развитие социальной инфраструктуры»,— рассказал главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов

В мэрии уточнили, что разработка документации по планировке микрорайона осуществлена за счет бюджетных средств в рамках муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города Ярославля». По данным мэрии, проект, утвержденный в 2019 году, разработал победитель аукциона ООО НПП «Коптев и К». Стоимость контракта составила 1,42 млн руб. Корректировка документации проекта была выполнена в 2020 году департаментом архитектуры и управлением земельных ресурсов города Ярославля.

В соответствии с новым планом, при застройке микрорайона планируется продлить улицу Блюхера, соединив ее с 5-м Норским переулком, который, в свою очередь, также будет продлен. Также, проектом предусматривается расширение улицы Большой Норской для увеличения ее пропускной способности. Кроме того, внутри микрорайона планируются новые улицы местного значения, в частности, улица Марии Петровых и 4-й Норский переулок.

В мэрии уточнили, что застройщиком микрорайона может стать, как один крупный инвестор, так и несколько подрядчиков.

«Застройщики будут определены после проведения аукционов по продаже права для строительства многоквартирных жилых домов»,— пояснили в департаменте архитектуры.

По словам директора МКУ «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» Алексея Тарбаева, земельные участки выставят на продажу после утверждения необходимой документации и постановки на кадастровый учет.

«Всего будет 17 земельных участков, из них 14 – на свободной территории и три на территории, где сейчас находятся частные индивидуальные дома»,— пояснил господин Тарбаев.

Он также уточнил, что примерная стоимость 1 кв. м. земельного участка в среднем по Ярославлю составляет 4,61 тыс. руб. Ориентировочная стоимость за участок под застройку квартала может составлять 28 млн руб.

В мэрии отметили, что для организации единого градостроительного облика нового микрорайона, победители аукционов должны будут обратиться в департамент градостроительства Ярославля для согласования архитектурно-градостроительного облика планируемых объектов.

В мэрии также рассказали, что строительство многоквартирных домов на тех участках, где сейчас имеется частная застройка, возможно только при двустороннем согласии собственника земли и застройщика в соответствии с гражданским и земельным законодательством.

«Проектирование и строительство многоквартирных домов, планируемых на месте существующей застройки вдоль улицы Большая Норская, будет возможно только после выкупа земельных участков, находящихся в частной собственности»,— уточнили в департаменте архитектуры.

В пресс-службе мэрии сообщили, что торги по продаже участков будут объявлены только после согласования с жителями на публичных слушаниях, которые проводятся в дистанционном электронном формате с 16 февраля по 2 марта. Жителям района предложено ознакомиться с проектом на сайте мэрии и оставить там свои комментарии или направить замечания в департамент градостроительства мэрии Ярославля.

Бывший главный архитектор Ярославля Аркадий Бобович отметил, что самое важное в подобных мероприятиях это проведение очных публичных слушаний.

«Считаю, что надо проводить не общественное электронное обсуждение, а публичные слушания, на которых авторы проекта и работники мэрии могли бы рассказать о проекте и ответить на вопросы людей. Иначе – игра, а не настоящее общение»,— пояснил специалист.

Также архитектор отметил, что сомневается в том, что в 13-м микрорайоне будут построены заявленные социальные объекты – школа и детские сады.

«Хорошо, если так будет, но верится с трудом. Слишком много надо строить школ и детсадов в уже построенных и заселенных микрорайонах Ярославля»,— уточнил господин Бобович.

Руководитель ярославского отделения «Городские проекты» Денис Харитонов считает, что концепция микрорайона является морально устаревшей.

«Что такое микрорайон? Это некий набор достаточно высотных домов, между которыми расположены большие пустыри земли. Дома при этом не представляют даже минимальной архитектурной, эстетической ценности. Сейчас в развитых странах вернулись к плотной квартальной застройке и индивидуальным архитектурным проектам для каждого квартала. Хотелось бы, чтобы и в Ярославле развивалась именно такая застройка, но пока мы этого не видим»,— отметил господин Харитонов.

Он пояснил, что для качественной квартальной застройки характерна переменная этажность.

«Необязательно, чтоб в современных кварталах были только низкоэтажные дома. Могут быть и высокие, но этажность должна быть переменной, немонотонной»,— уточнил урбанист, добавив, что объективным плюсом нового проекта мэрии Ярославля по планировке 13-го микрорайона, является максимальная этажность в восемь этажей.

Урбанист также отметил, что примером хорошей квартальной застройки в Ярославле является застройка 1950-х годов в Ленинском районе. По его словам, двух и трехэтажные дома в этом районе стоят плотно друг к другу, между ними нет пустырей. Кроме того, в Ленинском районе сформирована сеть небольших улиц-капилляров, что также является неотъемлемым плюсом застройки.

В департаменте архитектуры мэрии Ярославля сообщили, что сроки реализации проекта пока еще не определены, проектом планировки территории заложены только этапы реализации, без конкретных сроков.

«Сроки начала строительства будут определены по итогам намеченных аукционов»,— уточнили в департаменте.

Дарья Сабаева