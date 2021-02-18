Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о ценовой политикe столичных девелоперов в сегменте апартаментов.

Все строящиеся апартаменты элитного класса на рынке недвижимости Москвы формально могут претендовать на получение статуса жилых помещений, как квартиры. Они реализуются по договорам долевого участия, а по своим характеристикам зачастую не только не уступают квартирам, но и превосходят их. При этом в таких проектах даже больше внимания уделяется инфраструктуре, отделке входных групп, форматам и планировкам, так как застройщикам надо привлечь интерес потенциальных клиентов, отмечают эксперты компании TWEED.

По их данным, сейчас апартаменты занимают более 50% в общем объеме предложения в сегменте элитной недвижимости. Всего в экспозиции представлено около 210 тысяч кв. м. со средней стоимостью почти 620 тыс. руб. Средний бюджет сделки в сегменте достигает 80 млн руб. И это при том, что элитные апартаменты оцениваются на 10 и даже 12% дешевле, чем лоты в жилых домах, отмечают брокеры.

Но даже если решение приравнять апартаменты к жилью будет принято, то на ценах это может и не отразиться. По мнению экспертов, апартаменты стоят дешевле потому, что у застройщиков было меньше административных расходов, то есть такие проекты обошлись им дешевле.

Возможно, девелоперы после амнистии захотят нарастить темпы реализации, и это тоже может повлиять на стабильность в вопросах ценообразования. Но не исключено, что на апарт-комплексы, которые находятся в стадии проектирования, наложат дополнительные обязательства по социальной инфраструктуре. Тогда стоимость квадратного метра может и вырасти. Получается, что перспективы ценовой политики в сегменте апартаментов, во многом зависит от будущих законодательных решений.