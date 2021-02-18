Следующая остановка

В 2020 году внутренний туризм в России получил мощный импульс к развитию и, похоже, сдавать позиции не намерен. Сфера предлагает новые тревел-форматы, которые могут дать нечто большее, чем просто отпуск. Так, проект «Арт Станция» объединяет путешествия и искусство: от актерского мастерства на Балтике до фотографии на Камчатке. Первая смена в 2021 году прошла в Переславле-Залесском под кураторством артиста театра «Балет ''Москва''» Алексея Нарутто. «Коммерсантъ Стиль» выяснил, осталось ли в туризме место для экспериментов и новых смыслов и как личный опыт становится душевным проектом.

Идея творческого лагеря родилась задолго до пандемии. В основу лег многолетний личный опыт подруг-путешественниц: девушки исследовали страну, собирали компании друзей. Со временем запрос на участие в поездках появился со стороны, а затем в концепцию удачно вписалась и востребованность творческих практик среди миллениалов и представителей поколения Z. По словам основателей, проект вовсе не задумывался как тревел-предложение эпохи постлокдауна, однако воплощение замысла оказалось очень своевременным: первая смена лагеря «Арт Станция» состоялась летом 2020 года — в разгар туристического сезона после длительного периода самоизоляции.

«Пожалуй, это главный инсайт прошлого года: люди стали ценить время вне города, вне квартиры, появился запрос на единение с природой,— говорит соосновательница проекта Римма Асмян.— Аутдор-культура слабо развита в нашей стране: не все знают, куда ехать и как, что брать с собой, но спрос внушительный. При этом многим важно проводить время с пользой. Мы хотели наполнить поездки дополнительным смыслом — все-таки вдали от города можно по-настоящему отключиться, с головой погрузиться в творческий процесс, сфокусироваться на моменте, заметить то, что вокруг и внутри нас».

Локации каждой смены — разные регионы страны: от прохладной Карелии до солнечного Кавказа. В зависимости от территории и длительности поездки участники размещаются в экоотелях, глэмпингах или палаточных лагерях. Учитывается и творческая направленность смены — к примеру, для сторителлинга больше подойдет уютный загородный дом с камином, а для пленочной фотографии — суровые просторы Русского Севера.

В выборе арт-составляющей проект ориентируется в первую очередь на спрос и актуальность направления: это может быть современный танец, режиссура, актерское и сценарное мастерство, художественная фотография. Однако и без экспериментов не обходится.

«В апреле мы запланировали фолк-смену,— делится соосновательница "Арт Станции" Маша Буторина.— Для нас это настоящая авантюра! Многие воспринимают фольклор как нечто пыльное, захламленное. Но есть ансамбли, которые пытаются интегрировать народную музыку в современную среду. Исполнители надевают безумно красивые аутентичные наряды, о них пишет глянец, у них коллаборации с известными брендами. И оказывается, что фольклор — это еще как актуально, а если все правильно преподнести, то интерес возрастает в разы».

Самое сложное, по словам организаторов, найти куратора смены. Это должен быть не просто известный, медийный человек, опытный профессионал и внимательный педагог. От куратора ждут полной открытости и максимальной вовлеченности в процесс, в том числе за пределами мастерской.

«Если куратор отвел свои условные два-три часа классов и ушел в номер заниматься своими делами — это не здорово. На наш взгляд, в этом вся соль: люди приезжают не просто на мастер-класс к популярной личности, а чтобы провести время в компании человека, у которого свой уникальный взгляд на мир. И контакт с педагогом выходит на другой уровень, когда знаешь, чем он живет и что ест на завтрак»,— объясняет Маша Буторина.

В статусе кураторов «Арт Станции» в разные смены выступали фотограф Иван Князев, режиссер Алена Рубинштейн, художник Сергей Овсейкин. Куратором первой, танцевальной смены 2021 года в Переславле-Залесском стал артист театра «Балет ''Москва''» хореограф и педагог Алексей Нарутто. В течение трех дней под его наблюдением незнакомые люди с совершенно разным танцевальным опытом погружались в contemporary dance, учились слышать свое тело, освобождаться от зажимов и взаимодействовать друг с другом на ментальном уровне. И все это — на фоне морозных пейзажей и искрящейся снежной тишины.

«Для художника, рефлексирующего на тему современного города и социума, возможность уехать и творить в другой среде очень ценна,— говорит Алексей Нарутто.— Появляется шанс отойти от повседневных триггеров, которые не дают увидеть внутренние и внешние процессы целиком. Мы часто забываем, что мы все из лона природы. Природа вдохновляет и питает, дарит покой и свободу. Можно, конечно, с подобным успехом сходить и к психотерапевту, но вот такой способ куда приятнее».

Помимо туризма и творчества третий постулат проекта — коммуникации, что особенно характерно для формата лагеря. Общие интересы становятся надежной почвой для знакомства, участники смен продолжают общаться после смен, завязывают дружеские и деловые отношения. По словам организаторов, возникающие связи — одна из главных ценностей проекта.

«Находить новых друзей в большом городе нелегко, согласитесь,— отмечает Римма Асмян.— Ведь мы, как правило, дружим с теми, кого знаем со школы, института или по работе. А у нас — площадка для людей с общими интересами, причем независимо от статуса и возраста: с нами ездят как совсем юные 16-летние ребята, так и люди с большим жизненным опытом и взрослыми детьми. Нам важно самим создавать располагающую к дружбе атмосферу. И, возможно, это удается именно потому, что и мы сами — основатели — далеко не чужие друг другу люди».

В 2021 году «Арт Станция» ждет на апрельскую фолк-смену, июньский арт-фестиваль и серию фотосмен в Карелии, на Камчатке и Кольском полуострове. А в сентябре проект предлагает от души рискнуть — отправиться в путешествие-сюрприз. Организаторы до последнего не скажут, в каком уголке России и в каком формате пройдет смена, но обещают: героям понравится.

Дарья Черткова