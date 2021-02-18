Доля охраняемых природных территорий на Урале достигнет 8% к 2030 году

Правительство Свердловской области планирует увеличить долю особо охраняемых природных территорий в регионе более чем до 8% к началу 2030 года, сообщили в пресс-службе правительства области.

Значительную часть охраняемой территории охватит государственный зоологический охотничий заказник «Тошемский» площадью 113,5 тыс. гектаров. «Новый заказник увеличит общую долю особо охраняемых природных территорий до 7,31% от общей площади области. Нацпроектом предусмотрено достичь 8,08 % к 2030 году, и создание нового заказника — это большой шаг к этой цели»,— сказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

Напомним, заказник «Тошемский» планируется создать до конца 2021 года для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений и животных в Ивдельском городском округе на севере Свердловской области. Ранее предполагалось, что его площадь составит более 120 га.

Ирина Пичурина