Свердловские власти создадут зоологический заказник «Тошемский» до конца 2021 года

В Свердловской области к концу 2021 года появится государственный зоологический охотничий заказник «Тошемский». О планах региональных властей рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

«Это будет видовой заказник, где основной задачей станет сохранение таких животных, как норка, выдра, северный олень»,— отметил на пресс-конференции господин Кузнецов.

Напомним, зоологический заказник «Тошемский» будет располагаться на севере Свердловской области в Ивдельском городском округе. Его площадь будет составлять более 120 га.