Российские вакцины проверят на прочность

Российские вакцины проверят на эффективность против новых мутаций коронавируса. По поручению президента правительство должно представить доклад до 15 марта. Это происходит на фоне распространения сразу трех более заразных мутаций коронавируса — южноафриканского, бразильского и британского штаммов. Последний обнаружен уже в 80 странах, и, как 15 марта сообщили ученые из Соединенного Королевства, он более смертоносен, чем изначальный вариант. Что сейчас известно о новых мутациях? И будут ли против них эффективны российские вакцины? Об этом — Владислав Викторов.



Если совсем просто, Консультативная группа по новым и возникающим респираторным вирусам при правительстве Соединенного Королевства пришла к такому выводу: британский штамм распространяется почти в два раза быстрее обычного, а заболевшие им в полтора раза чаще попадают в больницу и умирают. Особенно риск возрастает для людей старше 55 лет.

Большинство пожилых людей в Великобритании уже привиты, всего вакцину получили более 15 млн человек. Но есть опасность, что все эти усилия будут напрасны, подчеркивает собственный корреспондент “Ъ FM” в Лондоне Андрей Остальский: «Идет вакцинирование людей старше 65 лет. Дойдет и до тех, кто старше 55. Если эта прививка не всегда будет помогать, то это, конечно, спутает правительству все карты. AstraZeneca помогает, но далеко не в 100% и не в 90% случаев. Из-за проникновения в страну южноафриканского штамма грозят страшные последствия — против него основные вакцины почти не помогают».

В России новостей о распространении британского, южноафриканского или бразильского штаммов нет, но, по мнению собеседников “Ъ FM”, рано или поздно мутации станут массовыми и здесь. По-видимому, готовятся к такому развитию событий и власти — за ближайший месяц предстоит выяснить, эффективны ли имеющиеся отечественные вакцины против новых штаммов. Для «Спутника V» подобные данные получить несложно, но с остальными двумя разработками полагаться можно будет лишь на лабораторные тесты, рассуждает доктор биологических наук, вирусолог Андрей Летаров: «“Спутник V” широко используется у нас и за рубежом.

Так что можно просто собрать статистику заражений привитых этой вакциной относительно разных циркулирующих вариантов вируса.

Что касается всего остального, измерить клеточный ответ на мутировавшие вирусы — задача довольно нетривиальная. Остается просто получить культуры вируса и измерить на них хотя бы нейтрализацию антителами».

Впрочем, сами разработчики российских вакцин с завидной регулярностью заявляют, что проблем с новыми штаммами быть не должно. Так, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что «Спутник V» работает против всех существующих мутаций. Тем не менее и у этого препарата могут возникнуть трудности с устойчивостью выработанного иммунитета, продолжает Андрей Летаров: «Британский штамм хорошо контролируется всеми вакцинами, которые основаны на полноразмерном S-белке, если происходят изменения отдельных участков этого белка. Хватает других антител, которые узнают те, что не поменялись. Что касается южноафриканского штамма, “Спутник V” способен с ним бороться. Весь вопрос в уровне напряженности иммунитета.

Протективное действие вакцины против исходного штамма может продлиться два года, как обещал академик Гинзбург, а против южноафриканского, возможно, и пять месяцев».

В центре «Вектор» 15 февраля также заявили, что мутации британского, южноафриканского и бразильского штаммов не влияют на эффективность «ЭпиВакКороны». Впрочем, даже если эти заявления не подтвердятся, устойчивой, скорее всего, окажется третья вакцина — от Центра имени Чумакова, отмечает заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов: «“ЭпиВакКорона” будет наиболее чувствительна к изменениям в S-белке. Вакцина такого типа вызывает иммунный ответ на три небольших фрагмента S-белка, один из которых является изменяющимся участком в британском варианте. Что касается вакцины Центра имени Чумакова, там используется инактивированный вирус — антитела будут наименее чувствительны к изменениям, поскольку там будет много разнообразных антител».

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В Центре имени Гамалеи заявили, что у них есть вариант даже на тот случай, если все вакцины перестанут работать. По словам Александра Гинцбурга, ученые придумали способ быстро создавать вакцины от тех штаммов коронавируса, которые будут появляться в будущем. Впрочем, будет ли технология работать и как скоро ее смогут применять, пока неизвестно.

Ульяна Миненкова