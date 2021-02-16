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Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Российские вакцины проверят на прочность

Будут ли препараты эффективны против новых штаммов коронавируса

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Российские вакцины проверят на эффективность против новых мутаций коронавируса. По поручению президента правительство должно представить доклад до 15 марта. Это происходит на фоне распространения сразу трех более заразных мутаций коронавируса — южноафриканского, бразильского и британского штаммов. Последний обнаружен уже в 80 странах, и, как 15 марта сообщили ученые из Соединенного Королевства, он более смертоносен, чем изначальный вариант. Что сейчас известно о новых мутациях? И будут ли против них эффективны российские вакцины? Об этом — Владислав Викторов.


Если совсем просто, Консультативная группа по новым и возникающим респираторным вирусам при правительстве Соединенного Королевства пришла к такому выводу: британский штамм распространяется почти в два раза быстрее обычного, а заболевшие им в полтора раза чаще попадают в больницу и умирают. Особенно риск возрастает для людей старше 55 лет.

Большинство пожилых людей в Великобритании уже привиты, всего вакцину получили более 15 млн человек. Но есть опасность, что все эти усилия будут напрасны, подчеркивает собственный корреспондент “Ъ FM” в Лондоне Андрей Остальский: «Идет вакцинирование людей старше 65 лет. Дойдет и до тех, кто старше 55. Если эта прививка не всегда будет помогать, то это, конечно, спутает правительству все карты. AstraZeneca помогает, но далеко не в 100% и не в 90% случаев. Из-за проникновения в страну южноафриканского штамма грозят страшные последствия — против него основные вакцины почти не помогают».

В России новостей о распространении британского, южноафриканского или бразильского штаммов нет, но, по мнению собеседников “Ъ FM”, рано или поздно мутации станут массовыми и здесь. По-видимому, готовятся к такому развитию событий и власти — за ближайший месяц предстоит выяснить, эффективны ли имеющиеся отечественные вакцины против новых штаммов. Для «Спутника V» подобные данные получить несложно, но с остальными двумя разработками полагаться можно будет лишь на лабораторные тесты, рассуждает доктор биологических наук, вирусолог Андрей Летаров: «“Спутник V” широко используется у нас и за рубежом.

Так что можно просто собрать статистику заражений привитых этой вакциной относительно разных циркулирующих вариантов вируса.



Что касается всего остального, измерить клеточный ответ на мутировавшие вирусы — задача довольно нетривиальная. Остается просто получить культуры вируса и измерить на них хотя бы нейтрализацию антителами».

Впрочем, сами разработчики российских вакцин с завидной регулярностью заявляют, что проблем с новыми штаммами быть не должно. Так, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что «Спутник V» работает против всех существующих мутаций. Тем не менее и у этого препарата могут возникнуть трудности с устойчивостью выработанного иммунитета, продолжает Андрей Летаров: «Британский штамм хорошо контролируется всеми вакцинами, которые основаны на полноразмерном S-белке, если происходят изменения отдельных участков этого белка. Хватает других антител, которые узнают те, что не поменялись. Что касается южноафриканского штамма, “Спутник V” способен с ним бороться. Весь вопрос в уровне напряженности иммунитета.

Протективное действие вакцины против исходного штамма может продлиться два года, как обещал академик Гинзбург, а против южноафриканского, возможно, и пять месяцев».

В центре «Вектор» 15 февраля также заявили, что мутации британского, южноафриканского и бразильского штаммов не влияют на эффективность «ЭпиВакКороны». Впрочем, даже если эти заявления не подтвердятся, устойчивой, скорее всего, окажется третья вакцина — от Центра имени Чумакова, отмечает заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов: «“ЭпиВакКорона” будет наиболее чувствительна к изменениям в S-белке. Вакцина такого типа вызывает иммунный ответ на три небольших фрагмента S-белка, один из которых является изменяющимся участком в британском варианте. Что касается вакцины Центра имени Чумакова, там используется инактивированный вирус — антитела будут наименее чувствительны к изменениям, поскольку там будет много разнообразных антител».

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В Центре имени Гамалеи заявили, что у них есть вариант даже на тот случай, если все вакцины перестанут работать. По словам Александра Гинцбурга, ученые придумали способ быстро создавать вакцины от тех штаммов коронавируса, которые будут появляться в будущем. Впрочем, будет ли технология работать и как скоро ее смогут применять, пока неизвестно.

Ульяна Миненкова


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