ФСИН назвала видео с заключенным в пакете в тюменской колонии розыгрышем

УФСИН России по Тюменской области провело проверку из-за видеоролика из колонии №1, в котором заключенный сидит в мешке, а на голове у него надет пакет. Ведомство заявило, что это был розыгрыш, сообщает местный портал 72.ru со ссылкой на специалистов пресс-службы.

«Никаких противоправных действий в отношении осужденных в исправительном учреждении совершено не было. Участники съемки объяснили, что запись сделали для розыгрыша приятеля. Материалы УФСИН России по Тюменской области по данному факту были направлены в полицию для дальнейшего принятия решения»,— рассказали специалисты пресс-службы.

На опубликованном ранее видео из колонии видно, что один человек сидит в мешке, на голове у него надет пакет. Мужчина говорит, что он задыхается. Другой мужчина, снимавший видео, говорит: «Вот в такие мешки будем вас упаковывать. Неблагодарные, вот так будете жить, все здесь, в мешке». По данным издания, члены общественной наблюдательной комиссии также организовали проверку и заявили, что не получили жалоб от заключенных. Также они отметили, что мужчин осмотрел медик, никаких повреждений на них не зафиксировано.

Мария Игнатова, Екатеринбург