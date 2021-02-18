Объемы реализации продукции ВИЗ-Сталь увеличились на 6,4%

По итогам 2020 года, объемы реализации трансформаторного проката ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) выросли на 6,4% и составили 161,2 тыс. т., сообщили в пресс-службе предприятия. Рост показателей связывают с увеличением мирового спроса на трансформаторную сталь.

Кроме того, на 5,6% был увеличен выпуск продукции, который в прошлом году составил 162,3 тыс. т. Загрузка мощностей компании составила 97%.

В общем объеме продаж доля экспортных поставок составила 75%. Ключевыми направлениями сбыта являются Индия, Турция, страны Европы, Ближнего Востока и Северной Америки.