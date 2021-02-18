«Многие даже не подозревают о том, насколько близко русские подошли к тому, чтобы первыми высадиться на Луне» Авторы сериала «Ради всего человечества» — о визите Тима Кука на съемочную площадку и костюмах астронавтов

19 февраля на стриминговом сервисе Apple TV + выходит второй сезон сериала «Ради всего человечества». Сериал, созданный Рональдом Д. Муром («Звездный крейсер Галактика»), рассказывает об альтернативной истории, где на Луну первым высадился не Нил Армстронг, а советский космонавт Алексей Леонов. Проиграв в космической гонке, США сворачивают войну во Вьетнаме и начинают активно финансировать NASA, тем самым стимулируя технологический и социальные прогресс: на несколько лет раньше появляются мобильные телефоны, а экспедиции на Луну становятся регулярными, как и женщины в составе космических групп. Первый сезон сериала стал безусловным фаворитом критиков и зрителей, а детализированность была отмечена главой Apple — Тимом Куком.

События второго сезона разворачиваются девять лет спустя — в 1980-е годы, в разгар холодной войны: США и СССР активно работают над освоением природных ресурсов Луны, а Центр управления полетами NASA становится «офисом» для министерства обороны. Во втором сезоне появляются уже знакомые зрителю актеры — экранные супруги Юэль Киннаман («Карточный домик», «Робокоп») и Шантель Ван Сантен («Пацаны») и астронавты Майкл Дорман («Патриот») и Сара Джонс («Сыны Анархии»). С последними «Коммерсантъ Стиль» встретился, чтобы обсудить костюмы астронавтов, понятие «любимица Америки» и русскую еду, у создателя сериала же узнали, почему на самом деле русские могли быть первыми на Луне.

Беседовала: Жанна Присяжная

Монтаж: Оля Краснова