На «Сбер Еаптеку» и «Здоров.ру» подали жалобу в Генпрокуратуру из-за торговли рецептурными лекарствами онлайн

Российская ассоциация аптечных сетей (РААС; включает «Ригла», «36,6», «Нео-фарм» и других игроков рынка) обратилась в Генпрокуратуру с жалобами на интернет-аптеку «Сбер Еаптека» и сеть «Здоров.ру», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на копию обращения. Авторы жалобы считают, что «Сбер Еаптека» и «Здоров.ру» занимаются дистанционной торговлей рецептурными препаратами.

«Сбер Еаптека» дистанционной продавала препараты «Азитрокс», «Кларитромицин-OBL», «Метотрексат» и «Триазивирин», «Здоров.ру» — «Аугментин» и «Метотрексат», утверждают в РААС. Представители ассоциации также приложили скриншоты, сделанные при оформлении заказа, и фотографии чеков, полученных при доставке. Сотрудник Генпрокуратуры подтвердил изданию, что жалоба РААС получена и зарегистрирована.

Основатель и гендиректор «Сбер Еаптеки» Антон Буздалин считает, что «это обращение — острое проявление конкурентной борьбы и неспособность части конкурентов оказывать качественный сервис, необходимый потребителям». В «Здоров.ру» газете не ответили.

Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже безрецептурных лекарств и медицинских препаратов в начале апреля. Закон не распространяется на наркотические, сильнодействующие и психотропные лекарственные средства и препараты, в которых содержится более 25% этилового спирта. Минздрав в декабре разработал проект, которым хочет упростить выдачу разрешений на онлайн-продажу лекарств. В январе министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о продлении дистанционной продажи лекарств.

Как Всероссийский союз пациентов предлагает упростить онлайн-продажу лекарств — в материале “Ъ” «Пациенты ищут доступ к лекарствам».