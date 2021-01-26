Мурашко сообщил о продлении дистанционной продажи лекарств

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко положительно оценил опыт дистанционной продажи безрецептурных лекарственных препаратов в 2020 году. На этом фоне решено продлить эту практику, отметил министр.

«Дистанционная продажа лекарственных препаратов безрецептурных — это то, что помогло в этот период (пандемии.— “Ъ”) поддержать заболевших людей и не требовать похода в аптечные учреждения, тем самым защитить здоровых людей. Этот опыт в 2020 году получился удачным, и по результатам 2020 года принято решение о продлении функционирования дистанционной продажи безрецептурных лекарственных препаратов»,— сказал господин Мурашко на втором Социальном онлайн-форуме «Единой России» (цитата по ТАСС).

Глава Минздрава добавил, что рабочая группа заканчивает разрабатывать новые подходы к использованию платформ по заказу безрецептурных лекарств. «Это направление с учетом в том числе внедрения маркировки нам кажется абсолютно разумным, рациональным и обеспечивающим безопасность нашего населения при покупке лекарственных препаратов дистанционным способом»,— сообщил он.

Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже безрецептурных лекарств и медицинских препаратов в начале апреля. Закон не распространяется на наркотические, сильнодействующие и психотропные лекарственные средства и препараты, в которых содержится более 25% этилового спирта. Минздрав в декабре разработал проект, которым хочет упростить выдачу разрешений на онлайн-продажу лекарств.

Как Всероссийский союз пациентов предлагает упростить онлайн-продажу лекарств — в материале “Ъ” «Пациенты ищут доступ к лекарствам».