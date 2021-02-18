«Российский инвестиционный климат совсем замерз»

Майкл Калви дал показания в Мещанском суде. Уголовное дело против себя и своих партнеров основатель инвестфонда Baring Vostok назвал беспочвенным и заявил, что все это очень мешает его непосредственной деятельности. Международный инвестор с 30-летним стажем обвиняются в растрате 2,5 млрд руб. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе прогнозирует не лучшие времена для российского инвестиционного климата.

Время идет быстро. Вот и уголовному делу американского инвестора в российскую экономику Майкла Калви исполнилось два года. Он, в принципе, прибывает в относительно вольготных условиях — не в тюрьме и даже не под домашним арестом, но свобода его ограничена. Мещанский суд продолжает разбирательство, впереди приговор. И вот очередное заседание. Калви вызван для дачи показаний. На выходе из храма правосудия он сделал заявление, в частности, назвал свое уголовное дело беспочвенным, сказал, что в нем нет ни потерпевших, ни состава преступления, ни каких-либо доказательств. При этом он готов продолжать инвестировать в Россию — все будет зависеть от исхода процесса.

Здесь трудно что-либо возразить. Действительно, нахождение в местах лишения свободы несколько затрудняет процесс инвестиций. Еще надо отметить, что суд продолжается, несмотря на то, что корпоративный конфликт, из-за которого Калви угодил за решетку, вроде как улажен. На этом можно остановиться. Господин Калви демонстрирует свой патриотизм: он готов продолжать работать в России. Есть, конечно, предположение, что, возможно, защита предпринимателя надеется, что подобные слова окажут влияние на судебное решение, что фемида проникнется подобным спичем и вынесет самый мягкий вердикт. Как знать. Мы же знаем практику: если есть дело, значит, и приговору быть. И вряд ли он станет оправдательным.

Между тем есть повод взглянуть на проблему шире. В последнее время о теме инвестиций как-то забыли. Открываем отчет ЦБ и видим следующие цифры: иностранные инвестиции в российские компании в 2020 году по сравнению с 2019-м упали более чем в 20 раз.

Всего было инвестировано $1,4 млрд — это уровень середины 90-х.

Конечно, надо признать, что главная причина — пандемия и как следствие экономический кризис. Но цифры все равно впечатляют. И дело Калви является наглядной иллюстрацией того, почему, собственно, так происходит. Судите сами: американский инвестор-патриот почти 30 лет вкладывал деньги и теперь ждет приговора. После вмешательства общественности, в том числе и международной, ему удалось смягчить меру пресечения, но над ним по-прежнему занесен карающий меч российского правосудия.

Хорошо, предположим, Калви виноват. Однако есть повод поговорить о российском инвестиционном климате, что называется, в целом. Кажется, что он ухудшается, причем стремительно. Это неудивительно, когда на кризис и пандемию накладываются так называемые политические факторы. Да и давление на бизнес никуда не делось, более того, есть данные, что в пандемию оно только усилилось, хотя, по идее, должно быть наоборот. Инвестировать в Россию становится крайне рискованным делом — не только в экономическом, но в самом прямом смысле. Получается, что российский инвестиционный климат соответствует широтам Северного полюса — замерз совсем.

Теоретически можно прожить и без иностранных инвестиций. И без Калви. Да и вообще без бизнеса. Но вот качество такой жизни все больше будет вызывать вопросы. Причем это только начало пути к новой-старой жизни. Вот уже в официальных отчетах стали появляться цифры из 90-х. Интересная тенденция.