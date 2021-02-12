Силовики задержали еще двух участников банд Басаева и Хаттаба

Следственый комитет России (СКР) и ФСБ сообщили о задержании еще двух членов бандформирования Басаева и Хаттаба — Ахмета Терекбаева и Арифуллу Авезова. Преступники проживали в Ставропольском крае, они участвовали во вторжении в Дагестан в 1999 году.

«В ходе работы совместно с СК сформирована неопровержимая доказательная база, подтверждающая участие в данном преступлении уроженцев и жителей Ставропольского края: Терекбаева Ахмета, 1968 года рождения, и Авезова Арифуллы, 1971 года рождения, не понесших за это уголовного наказания»,— говорится в сообщении ФСБ (цитата по «РИА Новости»).

Задержанным предъявят обвинения по ст. 209 («Бандитизм»), ст. 279 («Вооруженный мятеж»), ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Сейчас они находятся у следователя. Всего с 1999 по 2020 год более 80 участников нападения на Дагестан осуждены и приговорены к срокам до 19 лет колонии.

В конце ноября силовики задержали двух других участников банд Басаева и Хаттаба — Саламбека Идалова и Асланбека Идалова. Они проходят по уголовному делу по тем же статьям.

В августе 1999 года группа из 400-1500 боевиков вошла в Ботлихский район Дагестана и захватила ряд населенных пунктов. К концу месяца их смогли принудить к отступлению, но в сентябре они заняли селения и господствующие высоты в Новолакском районе Дагестана. Оттуда их удалось выбить силами федеральных войск.